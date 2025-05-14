Первый полуфинал Евровидения 2025 — список финалистов

Евровидение-2025 — стали известны имена первых финалистов
В швейцарском Базеле завершился первый полуфинал "Евровидения-2025". Свои номера показали 15 стран-участниц, но только 10 из них получили шанс попасть в грандфинал.
Новини.LIVE сообщает о первых финалистах.
Первые финалисты "Евровидения-2025"
По результатам голосования в грандиозный финал конкурса попали 10 стран — Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Польша, Нидерланды, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.
В этом году участие в главном музыкальном конкурсе Европы приняли 37 стран. Но за кубок "Евровидения" будут соревноваться 20 победителей полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) и страна-хозяйка Швейцария, которые автоматически попадают в финал.
Грандфинал конкурса состоится уже 17 мая.
Отметим, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс и внимательно следят за ходом событий в самом Базеле.
Кроме того, наша редакция вела онлайн-трансляцию "Евровидения-2025".
А также мы рассказывали, какие шансы на победу в конкурсе букмекеры прогнозировали Украине.
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