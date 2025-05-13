Євробачення 2025 — у Базелі стартував перший півфінал — відео

Відкриття Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

У Базелі стартував пісенний конкурс "Євробачення-2025". Перший півфінал потужно відкрили швейцарський хор та танцівники.

Новини.LIVE ділиться подробицями.

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У Базелі стартував перший півфінал "Євробачення-2025"

Пісенний конкурс у Швейцарії масштабно розпочався із музичного каверу на "Arcade" та "The Code". Композиції поєдналися у незвичному звучанні — в стилі йодлю та з використанням альпійського рогу.

До речі, глядачам швейцарські костюми, звучання та музичні інструменти здалися дуже схожими на українські.

Зазначимо, портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьогорічному конкурсі, тож наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом події в самому Базелі.

Окрім того, наша редакція веде онлайн-трансляцію першого півфіналу конкурсу.

Також нагадаємо, що Ziferblat виступить у півфіналі під номером 5. Раніше ми розповідали про що пісня представників України та який її переклад.