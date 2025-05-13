Евровидение 2025 — в Базеле стартовал первый полуфинал — видео

В Базеле мощно открыли первый полуфинал Евровидения-2025
В Базеле стартовал песенный конкурс "Евровидение-2025". Первый полуфинал мощно открыли швейцарский хор и танцовщики.
Новини.LIVE делится подробностями.
В Базеле стартовал первый полуфинал "Евровидения-2025"
Песенный конкурс в Швейцарии масштабно начался с музыкального кавера на "Arcade" и "The Code". Композиции соединились в необычном звучании — в стиле йодля и с использованием альпийского рога.
Кстати, зрителям швейцарские костюмы, звучание и музыкальные инструменты показались очень похожими на украинские.
Отметим, портал Новини.LIVE официально аккредитован на нынешнем конкурсе, поэтому наш главный редактор Елена Халик пристально следит за ходом события в самом Базеле.
Кроме того, наша редакция ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала конкурса.
Также напомним, что Ziferblat выступит в полуфинале под номером 5. Ранее мы рассказывали о чем песня представителей Украины и какой ее перевод.
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