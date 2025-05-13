Євробачення-2025 — хто з виконавців має російський слід

Третя генеральна репетиція на Євробаченні. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Вже сьогодні, 13 травня, у місті Базель відбудеться перший півфінал Євробачення, де виступить український гурт Ziferblat. Росії заборонили брати участь у пісенному конкурсі, але її слід прослідковується у виступах інших учасників.

Telegram-канал Ua War Infographic розповів, за кого краще не голосувати через зв'язки з РФ.

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Які співаки на Євробаченні дотичні до РФ

Ірландія

Цьогоріч на Євробаченні Ірландію представить співачка Emmy з піснею Laika Party. Проте, з'ясувалося, що однієї з авторок композиції є росіянка Лариса Тормей.

Ця пісня про ностальгію за Радянським Союзом. Букмекери справедливо пророкують Ірландії 20 місце і дають лише 1% на перемогу.

Австрія

Від Австрії на головний пісенний конкурс поїде JJ із піснею Wasted Love. В одному з інтерв'ю він зізнався, що на написання пісні його надихнула росіянка Анна Нетребко. Артист зазначив, що стежить за нею в Instagram та ставить вподобайки під фото.

Водночас букмекери оцінюють перемогу Австрії у 19%.

Вірменія

Виконавець Parg з піснею Survivor представить на головному пісенному конкурсі Вірменію. Цей співак після повномасштабного вторгнення РФ до України почав ще частіше відвідувати Росію та навіть виступати там.

Букмекери оцінюють шанси на перемогу Вірменії на 1%. Цій країні пророкують 31 місце.

Грузія

З представницею Грузії Марією Шенгелією виник скандал через її підтримку скандальної та проросійської партії "Грузинська мрія".

Виконавиці та її пісні Freedoom прогнозують 35 місце. На перемогу країни ставлять лише 1%.

Естонія

Естонію на Євробаченні-2025 представляти Томмі Кеш з піснею Espresso macchiato. Він не лише пропагує ностальгію за СРСР, а й відвідував окупований Крим та співпрацював з артистами РФ. На початку повномасштабної війни співак відмовився висловлювати чітку позицію щодо цього. Крім того, його номер для Євробачення поставила росіянка Аліна Пязок.

Естонія за прогнозами букмекерів має лише 2% шансів на перемогу.

Швеція

Попри те, що гурт KAJ з піснею Bara bada bastu є фаворитом на Євробаченні-2025, його учасники лайкають коментарі росіянам зі своєї офіційної сторінки у TikTok.

Букмекери прогнозують їм перше місце і 41% перемоги.

Нагадаємо, раніше ведучий Тимур Мірошниченко оцінив шанси Ziferblat на перемогу. Наш гурт має шанси потрапити в п'ятірку.

Також ми писали, що організатори Євробачення за день до першого півфіналу конкурсу підтвердили зміну одного з організаційних моментів конкурсу.

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