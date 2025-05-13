Евровидение-2025 — кто из исполнителей имеет российский след

Третья генеральная репетиция на Евровидении. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Уже сегодня, 13 мая, в городе Базель состоится первый полуфинал Евровидения, где выступит украинская группа Ziferblat. России запретили участвовать в песенном конкурсе, но ее след прослеживается в выступлениях других участников.

Telegram-канал Ua War Infographic рассказал, за кого лучше не голосовать из-за связей с РФ.

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Представители Евровидения-2025, которые имеют отношение к РФ. Фото: t.me/uawarinfographics

Какие певцы на Евровидении имеют отношение к РФ

Ирландия

В этом году на Евровидении Ирландию представит певица Emmy с песней Laika Party. Однако, выяснилось, что одной из авторов композиции является россиянка Лариса Тормей.

Эта песня о ностальгии по Советскому Союзу. Букмекеры справедливо пророчат Ирландии 20 место и дают лишь 1% на победу.

Австрия

От Австрии на главный песенный конкурс поедет JJ с песней Wasted Love. В одном из интервью он признался, что на написание песни его вдохновила россиянка Анна Нетребко. Артист отметил, что следит за ней в Instagram и ставит лайки под фото.

В то же время букмекеры оценивают победу Австрии в 19%.

Армения

Исполнитель Parg с песней Survivor представит на главном песенном конкурсе Армению. Этот певец после полномасштабного вторжения РФ в Украину начал еще чаще посещать Россию и даже выступать там.

Букмекеры оценивают шансы на победу Армении на 1%. Этой стране пророчат 31 место.

Грузия

С представительницей Грузии Марией Шенгелией возник скандал из-за ее поддержки скандальной и пророссийской партии "Грузинская мечта".

Исполнительнице и ее песне Freedoom прогнозируют 35 место. На победу страны ставят лишь 1%.

Эстония

Эстонию на Евровидении-2025 будет представлять Томми Кеш с песней Espresso macchiato. Он не только пропагандирует ностальгию по СССР, но и посещал оккупированный Крым и сотрудничал с артистами РФ. В начале полномасштабной войны певец отказался выражать четкую позицию по этому поводу. Кроме того, его номер для Евровидения поставила россиянка Алина Пязок.

Эстония по прогнозам букмекеров имеет лишь 2% шансов на победу.

Швеция

Несмотря на то, что группа KAJ с песней Bara bada bastu является фаворитом на Евровидении-2025, его участники лайкают комментарии россиянам со своей официальной страницы в TikTok.

Букмекеры прогнозируют им первое место и 41% победы.

Напомним, ранее ведущий Тимур Мирошниченко оценил шансы Ziferblat на победу. Наша группа имеет шансы попасть в пятерку.

Также мы писали, что организаторы Евровидения за день до первого полуфинала конкурса подтвердили изменение одного из организационных моментов конкурса.

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