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Кто выступит во втором полуфинале Евровидения — список участников

15 мая 2025 13:18
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 — кто будет выступать во втором полуфинале
Выступление артистов на Евровидении-2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В швейцарском Базеле уже сегодня, 15 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2025. В нем примут участие 16 стран-конкурсантов.

Новини.LIVE расскажет, кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2025.

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Участники второго полуфинала Евровидения-2025

Во втором полуфинале Евровидения примут 16 стран-конкурсантов и еще три страны вне конкурса — Великобритания, Франция и Германия. Из них только 10 стран пройдут в гранд-финал, где будут бороться за победу.

Сегодня на главном песенном конкурсе страны будут выступать в таком порядке:

  • Австралия: Go-Jo — Milkshake Man
  • Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli
  • Ирландия: Emmy — Laika Party
  • Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi
  • Армения: Parg — Survivor
  • Австрия: JJ — Wasted Love
  • Греция: Klavdia — Asteromáta
  • Литва: Katarsis — Tavo Akys
  • Мальта: Miriana Conte — Serving
  • Грузия: Mariam Shengelia — Freedom
  • Дания: Sissal — Hallucination
  • Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son
  • Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise
  • Сербия: Princ — Mila
  • Финляндия: Erika Vikman — Ich komme.

Букмекеры прогнозируют, что финалистами станут представители Израиля, Финляндии, Австрии, Австралии, Мальты, Литвы, Чехии, Греции, Люксембурга и Ирландии.

Напомним, ранее мы писали, какими были выступления первых финалистов на Евровидении-2025. Среди них была и украинская группа Ziferblat.

Также мы писали, кто из конкурсантов имеет российский след. В этом перечне есть фавориты.

Евровидение музыка Швейцария артисты певец
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