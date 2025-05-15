Евровидение-2025 — кто будет выступать во втором полуфинале

Выступление артистов на Евровидении-2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В швейцарском Базеле уже сегодня, 15 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2025. В нем примут участие 16 стран-конкурсантов.

Новини.LIVE расскажет, кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2025.

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Участники второго полуфинала Евровидения-2025

Во втором полуфинале Евровидения примут 16 стран-конкурсантов и еще три страны вне конкурса — Великобритания, Франция и Германия. Из них только 10 стран пройдут в гранд-финал, где будут бороться за победу.

Сегодня на главном песенном конкурсе страны будут выступать в таком порядке:

Австралия: Go-Jo — Milkshake Man

Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli

Ирландия: Emmy — Laika Party

Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi

Армения: Parg — Survivor

Австрия: JJ — Wasted Love

Греция: Klavdia — Asteromáta

Литва: Katarsis — Tavo Akys

Мальта: Miriana Conte — Serving

Грузия: Mariam Shengelia — Freedom

Дания: Sissal — Hallucination

Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son

Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise

Сербия: Princ — Mila

Финляндия: Erika Vikman — Ich komme.

Букмекеры прогнозируют, что финалистами станут представители Израиля, Финляндии, Австрии, Австралии, Мальты, Литвы, Чехии, Греции, Люксембурга и Ирландии.

Напомним, ранее мы писали, какими были выступления первых финалистов на Евровидении-2025. Среди них была и украинская группа Ziferblat.

Также мы писали, кто из конкурсантов имеет российский след. В этом перечне есть фавориты.