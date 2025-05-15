Евровидение-2025 — кто будет выступать во втором полуфинале

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения — список участников
В швейцарском Базеле уже сегодня, 15 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2025. В нем примут участие 16 стран-конкурсантов.
Новини.LIVE расскажет, кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2025.
Участники второго полуфинала Евровидения-2025
Во втором полуфинале Евровидения примут 16 стран-конкурсантов и еще три страны вне конкурса — Великобритания, Франция и Германия. Из них только 10 стран пройдут в гранд-финал, где будут бороться за победу.
Сегодня на главном песенном конкурсе страны будут выступать в таком порядке:
- Австралия: Go-Jo — Milkshake Man
- Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli
- Ирландия: Emmy — Laika Party
- Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi
- Армения: Parg — Survivor
- Австрия: JJ — Wasted Love
- Греция: Klavdia — Asteromáta
- Литва: Katarsis — Tavo Akys
- Мальта: Miriana Conte — Serving
- Грузия: Mariam Shengelia — Freedom
- Дания: Sissal — Hallucination
- Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son
- Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise
- Сербия: Princ — Mila
- Финляндия: Erika Vikman — Ich komme.
Букмекеры прогнозируют, что финалистами станут представители Израиля, Финляндии, Австрии, Австралии, Мальты, Литвы, Чехии, Греции, Люксембурга и Ирландии.
Напомним, ранее мы писали, какими были выступления первых финалистов на Евровидении-2025. Среди них была и украинская группа Ziferblat.
Также мы писали, кто из конкурсантов имеет российский след. В этом перечне есть фавориты.
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