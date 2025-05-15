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Виступ Ziferblat на "Євробаченні" потрапив в тренди YouTube

15 травня 2025 15:05
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 — виступ Ziferblat очолив вкладку "Популярне" на YouTube
Український гурт Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Виступ гурту Ziferblat з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробаченні-2025 "розриває" YouTube. Він очолив вкладку "Популярне" на YouTube.

Виступ був опублікований на YouTube.

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За більше ніж добу талановиті українці зібрали 747 тисяч переглядів та понад 36 тисяч "лайків". 

Обійшов наших хлопців по переглядах фінсько-шведський гурту KAJ, якому букмекери прогнозують перемогу. Виступ музикантів зібрав 1 млн переглядів.

Півтора мільйона переглядів зібрав естонець Tommy Cash.

Найбільше на цей час зібрав виступ учасниці з Польщі Юстини Стечковської з піснею GAJA.

Нагадаємо, ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні. Також Новини.LIVE зібрали номери першої десятки, яка точно потрапляє до грандфіналу Євробачення-2025.

Євробачення YouTube закордонні зірки Євробачення 2025 Ziferblat
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Учасники Євробачення-2025 виконали пісню Ziferblat — відео - 80x80

Учасники Євробачення-2025 виконали пісню Ziferblat — відео

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