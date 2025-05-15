Євробачення-2025 — виступ Ziferblat очолив вкладку "Популярне" на YouTube

Виступ Ziferblat на "Євробаченні" потрапив в тренди YouTube
Виступ гурту Ziferblat з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробаченні-2025 "розриває" YouTube. Він очолив вкладку "Популярне" на YouTube.
Виступ був опублікований на YouTube.
Ziferblat підкорює мережу
За більше ніж добу талановиті українці зібрали 747 тисяч переглядів та понад 36 тисяч "лайків".
Обійшов наших хлопців по переглядах фінсько-шведський гурту KAJ, якому букмекери прогнозують перемогу. Виступ музикантів зібрав 1 млн переглядів.
Півтора мільйона переглядів зібрав естонець Tommy Cash.
Найбільше на цей час зібрав виступ учасниці з Польщі Юстини Стечковської з піснею GAJA.
Нагадаємо, ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні. Також Новини.LIVE зібрали номери першої десятки, яка точно потрапляє до грандфіналу Євробачення-2025.
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