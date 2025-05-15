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Выступление Ziferblat на "Евровидении" попало в тренды YouTube

15 мая 2025 15:05
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 - выступление Ziferblat возглавило вкладку "Популярное" на YouTube
Украинская группа Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Выступление группы Ziferblat с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025 "разрывает" YouTube. Оно возглавило вкладку "Популярное" на YouTube.

Выступление было опубликовано на YouTube.

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За более чем сутки талантливые украинцы собрали 747 тысяч просмотров и более 36 тысяч "лайков".

Обошел наших ребят по просмотрам финско-шведская группа KAJ, которой букмекеры прогнозируют победу. Выступление музыкантов собрало 1 млн просмотров.

Полтора миллиона просмотров собрал эстонец Tommy Cash.

Больше всего на данный момент собрало выступление участницы из Польши Юстины Стечковской с песней GAJA.

Напомним, мы рассказывали, кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении. Также Новости.LIVE собрали номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал Евровидения-2025.

Евровидение YouTube зарубежные звезды Евровидение 2025 Ziferblat
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