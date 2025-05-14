Євробачення-2025 — як змінились прогнози букмекерів після першого півфіналу

Гурт Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Вночі 13 травня пройшов перший півфінал "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі. Після виступів учасників рейтинги букмекерів змінились.

Прогнози букмекерів оприлюднені на офіційному сайті Євробачення.

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Кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2025

Після звершення першого півфіналу конкурсу, букмекери як і раніше, прогнозують перемогу фінсько-шведському гурту KAJ. Їх шанси порівняно з минулим тижнем зросли на 3%. Друге місце з 21 % займає JJ з композицією "Wasted Love".

Замикає трійку лідерів представник Нідерландів Claude зі піснею "C'est La Vie". До п'ятірки лідерів також увійшли Франція (6%) та Ізраїль (5%).

Україна після першого півфіналу залишилась на 13 місці. Проте ближче до грандфіналу таблиця може суттєво змінитися. Окрім того, минулого року букмекери не вгадали переможця. Вони пророкували перемогу хорвату Baby Lasagna, проте переможцями стали Nemo зі Швейцарії.

Коефіцієнти букмекерів на переможця Євробачення-2025. Фото: скриншот

Нагадаємо, переможці Євробачення-2024 Nemo поділилися власним прогнозом на цьогорічний конкурс. А також ми писали, про що конкурсна пісня гурту Ziferblat — текст і переклад.