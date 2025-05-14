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Букмекеры изменили ставки после первого полуфинала Евровидения

14 мая 2025 18:29
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 - как изменились прогнозы букмекеров после первого полуфинала
Группа Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Ночью 13 мая прошел первый полуфинал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле. После выступлений участников рейтинги букмекеров изменились.

Прогнозы букмекеров обнародованы на официальном сайте Евровидения.

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После свершения первого полуфинала конкурса, букмекеры по-прежнему прогнозируют победу финско-шведской группе KAJ. Их шансы по сравнению с прошлой неделей выросли на 3%. Второе место с 21 % занимает JJ с композицией "Wasted Love".

Замыкает тройку лидеров представитель Нидерландов Claude с песней "C'est La Vie". В пятерку лидеров также вошли Франция (6%) и Израиль (5%).

Украина после первого полуфинала осталась на 13 месте. Однако ближе к грандфиналу таблица может существенно измениться. Кроме того, в прошлом году букмекеры не угадали победителя. Они предсказывали победу хорвату Baby Lasagna, однако победителями стали Nemo из Швейцарии.

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Коэффициенты букмекеров на победителя Евровидения-2025. Фото: скриншот

Напомним, победители Евровидения-2024 Nemo поделились собственным прогнозом на нынешний конкурс. А также мы писали, о чем конкурсная песня группы Ziferblat — текст и перевод.

Евровидение зарубежные звезды конкурс План победы Украины Евровидение 2025
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