Евровидение-2025 - как изменились прогнозы букмекеров после первого полуфинала

Группа Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Ночью 13 мая прошел первый полуфинал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле. После выступлений участников рейтинги букмекеров изменились.

Прогнозы букмекеров обнародованы на официальном сайте Евровидения.

Реклама

Читайте также:

Кому прогнозируют победу на Евровидении-2025

После свершения первого полуфинала конкурса, букмекеры по-прежнему прогнозируют победу финско-шведской группе KAJ. Их шансы по сравнению с прошлой неделей выросли на 3%. Второе место с 21 % занимает JJ с композицией "Wasted Love".

Замыкает тройку лидеров представитель Нидерландов Claude с песней "C'est La Vie". В пятерку лидеров также вошли Франция (6%) и Израиль (5%).

Украина после первого полуфинала осталась на 13 месте. Однако ближе к грандфиналу таблица может существенно измениться. Кроме того, в прошлом году букмекеры не угадали победителя. Они предсказывали победу хорвату Baby Lasagna, однако победителями стали Nemo из Швейцарии.

Коэффициенты букмекеров на победителя Евровидения-2025. Фото: скриншот

Напомним, победители Евровидения-2024 Nemo поделились собственным прогнозом на нынешний конкурс. А также мы писали, о чем конкурсная песня группы Ziferblat — текст и перевод.