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Ziferblat удивили, чего им не хватает на Евровидении-2025

15 мая 2025 22:15
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Евровидение 2025 — Ziferblat ответил, чего не хватает в Базеле — видео
Группа Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Украинская группа Ziferblat накануне финала "Евровидения-2025" отпраздновали День вышиванки прямо в швейцарском Базеле. Музыканты впервые за время поездки смогли насладиться знакомыми украинскими блюдами.

В эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик представители Украины поделились впечатлениями и признались, чего им не хватает в Европе.

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День вышиванки не обошел и швейцарский город Базель, где в этом году проходит песенный конкурс. Гости мероприятия смогли насладиться вкусными блюдами и хорошо провести время. Группа Ziferblat также посетила празднование и наконец смогла полакомиться любимыми блюдами.

"Наконец накормили нас борщом, и сало здесь, и пампушки", — рассказал барабанщик Федор Ходаков.

Вокалист группы Даниил Лещинский признался, что очень любит традиционную украинскую кухню, которую трудно найти в Европе.

"Я, как украинец, очень консервативен в еде. Я ем вареники, пирожки с картошкой, борщ. А потом приезжаешь в Европу и ничего не можешь найти, потому что ничего не нравится", — рассказал певец.

Напомним, в этом году редакция Новини.LIVE аккредитована на песенном конкурсе в Базеле и внимательно следит за ходом событий.

Уже сегодня, 15 мая, участники второго полуфинала будут бороться за право выступить в грандфинале. Тем временем букмекеры изменили ставки после первого полуфинала.

Евровидение Украинская кухня конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
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