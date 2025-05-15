Євробаченні-2025 — співачка Emmi з Ірландії заспівала про радянську собаку — відео

Emmi. Фото: eurovision.tv

У Базелі стартував другий півфінал "Євробачення-2025". Свій виступ на головній музичній арені вже продемонструвала учасниця з Ірландії Emmi з піснею Laika Party, яку їй написала росіянка.

Новини.LIVE ділиться деталями.

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Ірландська співачка вийшла на сцену конкурсу в космічному образі та запалила із піснею, авторкою якої є росіянка Лариса Вільданова.

Як стало відомо, трек присвячений собаці на прізвисько Лайка, яку радянські вчені відправили у космос, але вона загинула через сім годин перебування поза межами Землі. Окрім того, подейкують, що саме Вільданова надихнула Emmi взяти участь у "Євробаченні-2025".

Виступ Emmi на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

Напередодні конкурсу співачку розкритикували у мережі за вибір пісні, однак вона все ж таки не стала змінювати свій вибір. Натомість сама Вільданова не підтримує повномасштабну війну, але вважає росіян "жертвами режиму", які не винні у вторгненні.

Нагадаємо, цього року редакція Новини.LIVE акредитована на пісенному конкурсі в Базелі, де наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом подій.

Раніше стало відомо, кому букмекери прогнозують перемогу у другому півфіналі конкурсу. А також ми писали, що в першому півфіналі "Євробачення-2025" показали росіянок.