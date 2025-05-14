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На Євробаченні-2025 "засвітилися" росіянки

14 травня 2025 01:37
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробаченні-2025 — на конкурсі показали виступ росіян, попри заборону
Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

На конкурсі "Євробачення-2025" несподівано згадали про Росію, якій заборонено брати участь у шоу після повномасштабного вторгнення в Україну. Під час першого півфіналу на екрані показали виступ учасниць з країни-агресорки.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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На Євробаченні-2025 згадали про росіян

У інтервал-акті на глядачів чекав виступ ведучих шоу Сандри Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер із музичним попурі. Після номеру на екрані згадувалися виступи учасників попередніх років.

Так, несподівано на сцені показали фрагмент з виступу "Бурановских бабушек", які представляли Росію на конкурсі 2012 року.

На Євробаченні-2025 показали росіян - фото
Виступ "Бурановских бабушек". Фото: скриншот

Хоч і швидкоплинна, поява росіянок на екрані головної сцени європейського шоу обурила українців. Як відомо, після повномасштабного російського вторгнення на територію України РФ заборонили брати участь в "Євробаченні". Тож навіть згадка про країну-агресорку здалася глядачам недоречною.

Нагадаємо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс, тож уважно стежать за тим, що відбувається у Базелі з місця подій.

Ми писали, що співачка Jerry Heil повернулася на сцену "Євробачення" та заспівала хіт Селін Діон.

А також пропонуємо переглянути виступи першої десятки фіналістів конкурсу.

Євробачення скандал конкурс Росія Євробачення 2025
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