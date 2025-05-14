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На Евровидении-2025 "засветились" россиянки

14 мая 2025 01:37
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 — на конкурсе показали выступление россиян, несмотря на запрет
Евровидение-2025. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

На конкурсе "Евровидение-2025" неожиданно вспомнили о России, которой запрещено участвовать в шоу после полномасштабного вторжения в Украину. Во время первого полуфинала на экране показали выступление участниц из страны-агрессора.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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На Евровидении-2025 вспомнили о россиянах

В интервал-акте зрителей ждало выступление ведущих шоу Сандры Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер с музыкальным попурри. После номера на экране вспоминались выступления участников предыдущих лет.

Так, неожиданно на сцене показали фрагмент из выступления "Бурановских бабушек", которые представляли Россию на конкурсе 2012 года.

На Євробаченні-2025 показали росіян - фото
Выступление "Бурановских бабушек". Фото: скриншот

Хоть и мимолетное, появление россиянок на экране главной сцены европейского шоу возмутило украинцев. Как известно, после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины РФ запретили участвовать в "Евровидении". Поэтому даже упоминание о стране-агрессоре показалось зрителям неуместным.

Напомним, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому внимательно следят за тем, что происходит в Базеле с места событий.

Мы писали, что певица Jerry Heil вернулась на сцену "Евровидения" и спела хит Селин Дион.

А также предлагаем посмотреть выступления первой десятки финалистов конкурса.

Евровидение скандал конкурс Россия Евровидение 2025
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