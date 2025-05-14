Евровидение-2025 — на конкурсе показали выступление россиян, несмотря на запрет

На Евровидении-2025 "засветились" россиянки
На конкурсе "Евровидение-2025" неожиданно вспомнили о России, которой запрещено участвовать в шоу после полномасштабного вторжения в Украину. Во время первого полуфинала на экране показали выступление участниц из страны-агрессора.
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На Евровидении-2025 вспомнили о россиянах
В интервал-акте зрителей ждало выступление ведущих шоу Сандры Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер с музыкальным попурри. После номера на экране вспоминались выступления участников предыдущих лет.
Так, неожиданно на сцене показали фрагмент из выступления "Бурановских бабушек", которые представляли Россию на конкурсе 2012 года.
Хоть и мимолетное, появление россиянок на экране главной сцены европейского шоу возмутило украинцев. Как известно, после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины РФ запретили участвовать в "Евровидении". Поэтому даже упоминание о стране-агрессоре показалось зрителям неуместным.
Напомним, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому внимательно следят за тем, что происходит в Базеле с места событий.
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