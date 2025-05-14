Евровидение-2025 — на конкурсе показали выступление россиян, несмотря на запрет

Евровидение-2025. Фото: eurovision.tv

На конкурсе "Евровидение-2025" неожиданно вспомнили о России, которой запрещено участвовать в шоу после полномасштабного вторжения в Украину. Во время первого полуфинала на экране показали выступление участниц из страны-агрессора.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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В интервал-акте зрителей ждало выступление ведущих шоу Сандры Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер с музыкальным попурри. После номера на экране вспоминались выступления участников предыдущих лет.

Так, неожиданно на сцене показали фрагмент из выступления "Бурановских бабушек", которые представляли Россию на конкурсе 2012 года.

Выступление "Бурановских бабушек". Фото: скриншот

Хоть и мимолетное, появление россиянок на экране главной сцены европейского шоу возмутило украинцев. Как известно, после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины РФ запретили участвовать в "Евровидении". Поэтому даже упоминание о стране-агрессоре показалось зрителям неуместным.

Напомним, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому внимательно следят за тем, что происходит в Базеле с места событий.

Мы писали, что певица Jerry Heil вернулась на сцену "Евровидения" и спела хит Селин Дион.

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