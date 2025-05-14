Євробачення 2025 — Jerry Heil переспівала хіт Селін Діон — відео

Jerry Heil. Фото: eurovision.tv

Співачка Jerry Heil, яка разом із alyona alyona представляла Україну на "Євробаченні-2024", знову з'явилася на сцені пісенного конкурсу у першому півфіналі. Разом із учасниками минулих років виконала культову пісню переможниці шоу 1988 року Селін Діон.

Новини.LIVE ділиться подробицями.

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Цього року шанувальники "Євробачення" неабияк чекали на появу співачки Селін Діон, яка 1988 року принесла перемогу Швейцарії. Однак, на жаль, зірка не змогла виступити на сцені у Базелі.

Натомість на єврофанів чекав несподіваний сюрприз від учасників минулих років. Українка Jerry Heil, португальська співачка iolanda, грецька зірка Марина Сатті та литовський виконавець Сільвестр Бельт виступли на сцені із номером-трибьютом на переможну пісню Діон "Ne partez pas sans moi".

Сама Селін записала зворушливе відеозвернення до глядачів, у якому подякувала Швейцарії та усім єврофанам за підтримку, а також побажала успіхів учасникам.

Звернення Селін Діон. Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, цього року редакція Новини.LIVE акредитована на пісенному конкурсі в Базелі. Наша головна редакторка Олена Халік з місяці подій розповідає про все, що відбувається на сцені та за лаштунками шоу.

Також зірка "Євробачення" Вєрка Сердючка зробила заяву про гурт Ziferblat просто зі сцени свого концерту.