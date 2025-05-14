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Jerry Heil неочікувано повернулася на сцену Євробачення — відео

14 травня 2025 00:42
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — Jerry Heil переспівала хіт Селін Діон — відео
Jerry Heil. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Співачка Jerry Heil, яка разом із alyona alyona представляла Україну на "Євробаченні-2024", знову з'явилася на сцені пісенного конкурсу у першому півфіналі. Разом із учасниками минулих років виконала культову пісню переможниці шоу 1988 року Селін Діон.

Новини.LIVE ділиться подробицями.

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Цього року шанувальники "Євробачення" неабияк чекали на появу співачки Селін Діон, яка 1988 року принесла перемогу Швейцарії. Однак, на жаль, зірка не змогла виступити на сцені у Базелі.

Натомість на єврофанів чекав несподіваний сюрприз від учасників минулих років. Українка Jerry Heil, португальська співачка iolanda, грецька зірка Марина Сатті та литовський виконавець Сільвестр Бельт виступли на сцені із номером-трибьютом на переможну пісню Діон "Ne partez pas sans moi".

Сама Селін записала зворушливе відеозвернення до глядачів, у якому подякувала Швейцарії та усім єврофанам за підтримку, а також побажала успіхів учасникам.

Селін Діон записала звернення для Євробачення-2025 - фото
Звернення Селін Діон. Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, цього року редакція Новини.LIVE акредитована на пісенному конкурсі в Базелі. Наша головна редакторка Олена Халік з місяці подій розповідає про все, що відбувається на сцені та за лаштунками шоу.

Також зірка "Євробачення" Вєрка Сердючка зробила заяву про гурт Ziferblat просто зі сцени свого концерту.

Jerry Heil музика Селін Діон конкурс Євробачення 2025
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