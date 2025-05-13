Євробачення 2025 — Вєрка Сердючка закликала голосувати Ziferblat у півфіналі — відео

Вєрка Сердючка з мамою. Фото: instagram.com/v_serduchka

Українська зірка Вєрка Сердючка підтримала гурт Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025". Під час свого концерту артист Андрій Данилко закликав допомогти гурту потрапити до грандфіналу.

Відео з концерту з'явилося в Instagram.

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Вєрка Сердючка закликала голосувати Ziferblat

Перший півфінал конкурсі збігся із виступом зірки в Аліканте. Під час виступу на екрані за спиною Сердючки з'явився фрагмент виступу українського колективу на арені в Базелі.

Зі сцени Данилко в сценічному образі закликав українців за кордоном та європейців віддати свої голоси за Ziferblat.

"У мене таке прохання… Це дуже відповідально, візьміть себе в руки, потім сходитимемо з розуму. Зараз триває перший півфінал "Євробачення-2025". Я вас дуже прошу, давайте підтримаємо наших хлопців. Знаєте, якщо б у мене були такі костюми, як у них, я б перше місце виграла! Давайте їх підтримаємо, а ми вивчили фрагмент пісні. Голосуйте!", — проголосила зі сцени Сердючка.

Окрім того, колектив зірки виконав рядки з конкурсної пісні Bird of Pray. Глядачі у залі із захватом відреагували на такий неочікуваний перформанс Сердючки та оваціями підтримали Ziferblat.

Зазначимо, портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьогорічному конкурсі. Головна редакторка Олена Халік розповіла, яка атмосфера була у Базелі просто перед початком шоу.

Також наша редакція веде онлайн-трансляцію першого півфіналу конкурсу.