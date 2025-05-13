Евровидение 2025 - Верка Сердючка призвала голосовать Ziferblat в полуфинале - видео

Верка Сердючка с мамой. Фото: instagram.com/v_serduchka

Украинская звезда Верка Сердючка поддержала группу Ziferblat в первом полуфинале "Евровидения-2025". Во время своего концерта артист Андрей Данилко призвал помочь группе попасть в грандфинал.

Видео с концерта появилось в Instagram.

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Первый полуфинал конкурса совпал с выступлением звезды в Аликанте. Во время выступления на экране за спиной Сердючки появился фрагмент выступления украинского коллектива на арене в Базеле.

Со сцены Данилко в сценическом образе призвал украинцев за рубежом и европейцев отдать свои голоса за Ziferblat.

"У меня такая просьба... Это очень ответственно, возьмите себя в руки, потом будем сходить с ума. Сейчас идет первый полуфинал "Евровидения-2025". Я вас очень прошу, давайте поддержим наших ребят. Знаете, если бы у меня были такие костюмы, как у них, я бы первое место выиграла! Давайте их поддержим, а мы выучили фрагмент песни. Голосуйте!", — провозгласила со сцены Сердючка.

Кроме того, коллектив звезды исполнил строки из конкурсной песни Bird of Pray. Зрители в зале с восторгом отреагировали на такой неожиданный перформанс Сердючки и овациями поддержали Ziferblat.

Отметим, портал Новини.LIVE официально аккредитован на нынешнем конкурсе. Главный редактор Елена Халик рассказала, какая атмосфера была в Базеле прямо перед началом шоу.

Также наша редакция ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала конкурса.