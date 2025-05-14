Евровидение 2025 — Jerry Heil перепела хит Селин Дион — видео

Jerry Heil неожиданно вернулась на сцену Евровидения — видео
Певица Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona представляла Украину на "Евровидении-2024", снова появилась на сцене песенного конкурса в первом полуфинале. Вместе с участниками прошлых лет исполнила культовую песню победительницы шоу 1988 года Селин Дион.
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Jerry Heil, iolanda, Марина Сатти и Сильвестр Бельт перепели хит Селин Дион
В этом году поклонники "Евровидения" изрядно ждали появления певицы Селин Дион, которая в 1988 году принесла победу Швейцарии. Однако, к сожалению, звезда не смогла выступить на сцене в Базеле.
Зато еврофанов ждал неожиданный сюрприз от участников прошлых лет. Украинка Jerry Heil, португальская певица iolanda, греческая звезда Марина Сатти и литовский исполнитель Сильвестр Бельт выступили на сцене с номером-трибьютом на победную песню Дион "Ne partez pas sans moi".
Сама Селин записала трогательное видеообращение к зрителям, в котором поблагодарила Швейцарию и всех еврофанов за поддержку, а также пожелала успехов участникам.
Напомним, в этом году редакция Новини.LIVE аккредитована на песенном конкурсе в Базеле. Наш главный редактор Елена Халик с месяца событий рассказывает обо всем, что происходит на сцене и за кулисами шоу.
Также звезда "Евровидения" Верка Сердючка сделала заявление о группе Ziferblat прямо со сцены своего концерта.
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