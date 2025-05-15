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Участница из Ирландии спела на Евровидении-2025 песню россиянки

15 мая 2025 22:42
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 — певица Emmi из Ирландии спела о советской собаке — видео
Emmi. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В Базеле стартовал второй полуфинал "Евровидения-2025". Свое выступление на главной музыкальной арене уже продемонстрировала участница из Ирландии Emmi с песней Laika Party, которую ей написала россиянка.

Новини.LIVE делится деталями.

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Emmi спела на Евровидении-2025 о советской собаке

Ирландская певица вышла на сцену конкурса в космическом образе и зажгла с песней, автором которой является россиянка Лариса Вильданова.

Как стало известно, трек посвящен собаке по кличке Лайка, которую советские ученые отправили в космос, но она погибла через семь часов пребывания за пределами Земли. Кроме того, поговаривают, что именно Вильданова вдохновила Emmi принять участие в "Евровидении-2025".

Emmi на Євробаченні-2025 - фото
Выступление Emmi на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv

Накануне конкурса певицу раскритиковали в сети за выбор песни, однако она все же не стала менять свой выбор. Зато сама Вильданова не поддерживает полномасштабную войну, но считает россиян "жертвами режима", которые не виноваты во вторжении.

Напомним, в этом году редакция Ноини.LIVE аккредитована на песенном конкурсе в Базеле, где наш главный редактор Елена Халик пристально следит за ходом событий.

Ранее стало известно, кому букмекеры прогнозируют победу во втором полуфинале конкурса. А также мы писали, что в первом полуфинале "Евровидения-2025" показали россиянок.

Евровидение россияне Ирландия конкурс Евровидение 2025
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