Евровидение-2025 — певица Emmi из Ирландии спела о советской собаке — видео

Emmi. Фото: eurovision.tv

В Базеле стартовал второй полуфинал "Евровидения-2025". Свое выступление на главной музыкальной арене уже продемонстрировала участница из Ирландии Emmi с песней Laika Party, которую ей написала россиянка.

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Ирландская певица вышла на сцену конкурса в космическом образе и зажгла с песней, автором которой является россиянка Лариса Вильданова.

Как стало известно, трек посвящен собаке по кличке Лайка, которую советские ученые отправили в космос, но она погибла через семь часов пребывания за пределами Земли. Кроме того, поговаривают, что именно Вильданова вдохновила Emmi принять участие в "Евровидении-2025".

Выступление Emmi на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv

Накануне конкурса певицу раскритиковали в сети за выбор песни, однако она все же не стала менять свой выбор. Зато сама Вильданова не поддерживает полномасштабную войну, но считает россиян "жертвами режима", которые не виноваты во вторжении.

Напомним, в этом году редакция Ноини.LIVE аккредитована на песенном конкурсе в Базеле, где наш главный редактор Елена Халик пристально следит за ходом событий.

Ранее стало известно, кому букмекеры прогнозируют победу во втором полуфинале конкурса. А также мы писали, что в первом полуфинале "Евровидения-2025" показали россиянок.