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Кого букмекери бачать фаворитами другого півфіналу Євробачення

15 травня 2025 08:00
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Букмекери пророкують вихід у фінал для Ізраїля, Австрії та Фінляндії
Логотип Євробачення. Ілюстративне фото: Скриншот
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Як відомо, на пісенному конкурсі Євробачення-2025 завершився перший півфінал. Але сьогодні на всіх меломанів чекає другий півфінал у швейцарському Базелі, й букмекери трішки змінили коефіцієнти на фаворитів.

Прогнози букмекерів оприлюднені на офіційному сайті Євробачення.

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Прогнози букмекерів. Фото: скриншот

За їхніми розрахунками, найвищі шанси вийти до фіналу у трійки кандидатів: Ізраїля, Австрії та Фінляндії — понад 90%. Близько 80% у Мальти та Австралії. Трохи не дотягують до цього показника музиканти з Литви, Чехії, Греції та Люксембургу. 

Якщо подивитись на своєрідний ТОП-10 другого напівфіналу, то Латвія, Сербія, Ірландія та Вірменія мають шанс 50/50. На третій сходинці знизу розмістилась Данія та її 39%. А ось у перемогу Грузії та Чорногорії букмекери майже не вірять.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали номери першої десятки, яка точно потрапляє до грандфіналу Євробачення-2025.

А за прогнозами букмекерів, Україна наразі посідає 13 місце. Водночас перемогу прогнозують фінсько-шведському гурту KAJ.

музика Швейцарія пісні конкурс Євробачення 2025
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