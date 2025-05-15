Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Кого букмекеры видят фаворитами второго полуфинала Евровидения arrow

Кого букмекеры видят фаворитами второго полуфинала Евровидения

15 мая 2025 08:00
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Букмекеры предсказывают выход в финал для Израиля, Австрии и Финляндии
Логотип Евровидения. Иллюстративное фото: Скриншот
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Как известно, на песенном конкурсе Евровидение-2025 завершился первый полуфинал. Но сегодня всех меломанов ждет второй полуфинал в швейцарском Базеле и букмекеры немного изменили коэффициенты на фаворитов.

Прогнозы букмекеров обнародованы на официальном сайте Евровидения.

Реклама
Читайте также:

Кто попадет в финал по мнению букмекеров

None - фото 1
Заголовок

По их расчетам, самые высокие шансы выйти в финал у тройки кандидатов: Израиля, Австрии и Финляндии - более 90%. Близкая 80% у Мальты и Австралии. Немного не дотягивают до этого показателя музыканты из Литвы, Чехии, Греции и Люксембурга.

Если посмотреть на своеобразный ТОП-10 второго полуфинала, то Латвия, Сербия, Ирландия и Армения имеют шанс 50/50. На третьей строчке снизу разместилась Дания и ее 39%. А вот в победы в Грузии и Черногории букмекеры почти не верят.

Напомним, Новини.LIVE собрали номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал Евровидения-2025.

А по прогнозам букмекеров, Украина сейчас занимает 13 место. В то же время победу прогнозируют финско-шведской группе KAJ.

музыка Швейцария песни конкурс Евровидение 2025
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:48 Дальность 2000 км — Британия и Германия разработают свое оружие

08:44 Театр в мире — сколько стоит искусство в разных странах

08:29 Как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой — пошаговая инструкция

08:18 Грозит ли украинцам отключение света летом — прогноз эксперта

08:15 Право собственности на недвижимость — как не потерять имущество

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было - 80x80

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

08:05 Льготы для многодетных семей — как получить скидку на коммуналку

Text

08:00 В Турции начались переговоры Украины и России — прямой эфир

08:00 Кого букмекеры видят фаворитами второго полуфинала Евровидения

Text

08:00 Переговоры в Стамбуле пройдут без Путина — эфир Ранок.LIVE

08:00 Помощь для украинцев — кто имеет право на выплаты до 5 тыс. евро

08:48 Дальность 2000 км — Британия и Германия разработают свое оружие

08:44 Театр в мире — сколько стоит искусство в разных странах

08:29 Как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой — пошаговая инструкция

08:18 Грозит ли украинцам отключение света летом — прогноз эксперта

08:15 Право собственности на недвижимость — как не потерять имущество

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было - 80x80

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

08:05 Льготы для многодетных семей — как получить скидку на коммуналку

08:00 Кого букмекеры видят фаворитами второго полуфинала Евровидения

08:00 Помощь для украинцев — кто имеет право на выплаты до 5 тыс. евро

07:58 На фронте погиб актер Максим Нелипа — что о нем известно

07:57 РФ накрыла артиллерией и авиацией 10 сел в Запорожской области

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

19:44 Задержание на блокпосте и сопровождение в ТЦК — что нужно знать

05:21 Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

06:03 Продуктовый кризис — может ли Украина обеспечить себя овощами

12 мая

22:33 Встреча Зеленского и Путина, что она будет означать для одесситов

8 мая

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

13 мая 2025

00:19 В Москве во время парада на Красной площади упал Кремль — видео

3 мая 2025

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

1 мая 2025

18:01 Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

13 мая 2025

20:00 Отсрочка для ухода — влияет ли пенсионный возраст родителей