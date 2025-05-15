Букмекеры предсказывают выход в финал для Израиля, Австрии и Финляндии

Логотип Евровидения. Иллюстративное фото: Скриншот

Как известно, на песенном конкурсе Евровидение-2025 завершился первый полуфинал. Но сегодня всех меломанов ждет второй полуфинал в швейцарском Базеле и букмекеры немного изменили коэффициенты на фаворитов.

Прогнозы букмекеров обнародованы на официальном сайте Евровидения.

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Кто попадет в финал по мнению букмекеров

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По их расчетам, самые высокие шансы выйти в финал у тройки кандидатов: Израиля, Австрии и Финляндии - более 90%. Близкая 80% у Мальты и Австралии. Немного не дотягивают до этого показателя музыканты из Литвы, Чехии, Греции и Люксембурга.

Если посмотреть на своеобразный ТОП-10 второго полуфинала, то Латвия, Сербия, Ирландия и Армения имеют шанс 50/50. На третьей строчке снизу разместилась Дания и ее 39%. А вот в победы в Грузии и Черногории букмекеры почти не верят.

Напомним, Новини.LIVE собрали номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал Евровидения-2025.

А по прогнозам букмекеров, Украина сейчас занимает 13 место. В то же время победу прогнозируют финско-шведской группе KAJ.