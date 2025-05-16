Евровидение 2025 - Грецию обвинили в плагиате номера Украины

Грецию на Евровидении-2025 обвинили в плагиате номера Украины
Выступление представительницы Греции во втором полуфинале "Евровидения-2025" вызвало противоречивые чувства у еврофанов. Номер певицы Klavdia с песней Asteromata очень напомнил зрителям прошлогоднюю постановку представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
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Певицу из Греции обвинили в плагиате номера Украины
Греческая певица мощно исполнила свой трек и сорвала кучу оваций. Однако еврофаны увидели много похожего между постановкой Klavdia и выступлением украинских певиц на "Евровидении-2024" в Мальмо.
В частности, представительница Греции поднималась на скалу посреди сцены, как и Jerry Heil. А также часть номера с визуальными эффектами очень напомнила зрителям элементы из номера украинок. Даже движения Klavdia показались внимательным поклонникам позаимствованными.
Напомним, что представительница Ирландии выступила на конкурсе с песней о советской собаке, которую написала россиянка.
Тем временем группа Ziferblat рассказала Новини.LIVE, которые имеют официально аккредитацию на конкурсе, чего им не хватает на "Евровидении".
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