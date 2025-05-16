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Грецию на Евровидении-2025 обвинили в плагиате номера Украины

16 мая 2025 00:16
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 - Грецию обвинили в плагиате номера Украины
Klavdia на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Выступление представительницы Греции во втором полуфинале "Евровидения-2025" вызвало противоречивые чувства у еврофанов. Номер певицы Klavdia с песней Asteromata очень напомнил зрителям прошлогоднюю постановку представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

Новини.LIVE рассказывает подробнее.

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Греческая певица мощно исполнила свой трек и сорвала кучу оваций. Однако еврофаны увидели много похожего между постановкой Klavdia и выступлением украинских певиц на "Евровидении-2024" в Мальмо.

Виступ Греції на Євробаченні-2025 - фото
Выступление Klavdia на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv
Виступ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024 - фото
Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: eurovision.tv

В частности, представительница Греции поднималась на скалу посреди сцены, как и Jerry Heil. А также часть номера с визуальными эффектами очень напомнила зрителям элементы из номера украинок. Даже движения Klavdia показались внимательным поклонникам позаимствованными.

Klavdia на Євробаченні-2025 - фото
Номер Klavdia на Евровидении-2025. Фото: скриншот
Jerry Heil на Євробаченні-2024 - фото
Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Напомним, что представительница Ирландии выступила на конкурсе с песней о советской собаке, которую написала россиянка.

Тем временем группа Ziferblat рассказала Новини.LIVE, которые имеют официально аккредитацию на конкурсе, чего им не хватает на "Евровидении".

Греция Украина плагиат Евровидение-2024 Евровидение 2025
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