Евровидение 2025 - Грецию обвинили в плагиате номера Украины

Klavdia на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv

Выступление представительницы Греции во втором полуфинале "Евровидения-2025" вызвало противоречивые чувства у еврофанов. Номер певицы Klavdia с песней Asteromata очень напомнил зрителям прошлогоднюю постановку представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

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Греческая певица мощно исполнила свой трек и сорвала кучу оваций. Однако еврофаны увидели много похожего между постановкой Klavdia и выступлением украинских певиц на "Евровидении-2024" в Мальмо.

Выступление Klavdia на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv

Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: eurovision.tv

В частности, представительница Греции поднималась на скалу посреди сцены, как и Jerry Heil. А также часть номера с визуальными эффектами очень напомнила зрителям элементы из номера украинок. Даже движения Klavdia показались внимательным поклонникам позаимствованными.

Номер Klavdia на Евровидении-2025. Фото: скриншот

Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Напомним, что представительница Ирландии выступила на конкурсе с песней о советской собаке, которую написала россиянка.

Тем временем группа Ziferblat рассказала Новини.LIVE, которые имеют официально аккредитацию на конкурсе, чего им не хватает на "Евровидении".