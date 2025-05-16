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Фінал Євробачення-2025 — під яким номером виступить Україна

16 травня 2025 13:38
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Гранд-фінал "Євробачення-2025" — під яким номером виступить Україна
Український гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

В цю суботу, 17 травня, у Базелі пройде гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Стало відомо під яким номером виступить український гурт Ziferblat.

Про це йдеться на сайті Суспільного мовлення

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Україна в гранд-фіналі "Євробачення-2025"

У фіналі конкурсу візьме участь 26 країни. Двадцять учасників було обрано в першому та другому півфіналах. Швейцарія потрапила в цей список автоматично як країна-господарка,  Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція пройшли до фіналу як країни "великої пʼятірки".

Повідомляється, що український гурт Ziferblat вийде на сцену з піснею "Bird of Pray" у фіналі під номером 7. 

Фінал Євробачення-2025 — під яким номером виступить Україна - фото 1
Порядок виступів учасників в гранд-фіналі "Євробачення-2025". Фото: Суспільне

Коли та де дивитись фінал Євробачення

Фінал Євробачення 2025 стартує у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом. 

Подивитись трансляцію можна буде на таких платформах: 

  • В прямому ефірі на телеканалі Суспільне. Культура.
  • На сайтах Суспільне. Культура та Суспільне Євробачення.
  • На YouTube-каналі Євробачення Україна.
  • На Радіо Промінь.

Портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьому пісенному конкурсі та розповідав, як пройшов перший півфінал Євробачення-2025.

Нагадаємо, ми писали, як пройшов перший півфінал конкурсу.Також ми розповідали, як першому півфіналі виступили українці Ziferblat.

Євробачення Швейцарія конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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