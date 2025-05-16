Гранд-фінал "Євробачення-2025" — під яким номером виступить Україна

Фінал Євробачення-2025 — під яким номером виступить Україна
В цю суботу, 17 травня, у Базелі пройде гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Стало відомо під яким номером виступить український гурт Ziferblat.
Про це йдеться на сайті Суспільного мовлення.
Україна в гранд-фіналі "Євробачення-2025"
У фіналі конкурсу візьме участь 26 країни. Двадцять учасників було обрано в першому та другому півфіналах. Швейцарія потрапила в цей список автоматично як країна-господарка, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція пройшли до фіналу як країни "великої пʼятірки".
Повідомляється, що український гурт Ziferblat вийде на сцену з піснею "Bird of Pray" у фіналі під номером 7.
Коли та де дивитись фінал Євробачення
Фінал Євробачення 2025 стартує у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом.
Подивитись трансляцію можна буде на таких платформах:
- В прямому ефірі на телеканалі Суспільне. Культура.
- На сайтах Суспільне. Культура та Суспільне Євробачення.
- На YouTube-каналі Євробачення Україна.
- На Радіо Промінь.
Портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьому пісенному конкурсі та розповідав, як пройшов перший півфінал Євробачення-2025.
Нагадаємо, ми писали, як пройшов перший півфінал конкурсу.Також ми розповідали, як першому півфіналі виступили українці Ziferblat.
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