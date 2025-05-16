Гранд-финал "Евровидения-2025" - под каким номером выступит Украина

Финал Евровидения-2025 — под каким номером выступит Украина
В эту субботу, 17 мая, в Базеле пройдет гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Стало известно под каким номером выступит украинская группа Ziferblat.
Об этом говорится на сайте Общественного вещания.
Украина в гранд-финале "Евровидения-2025"
В финале конкурса примет участие 26 стран. Двадцать участников были выбраны в первом и втором полуфиналах. Швейцария попала в этот список автоматически как страна-хозяйка, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция прошли в финал как страны "большой пятерки".
Сообщается, что украинская группа Ziferblat выйдет на сцену с песней "Bird of Pray" в финале под номером 7.
Когда и где смотреть финал Евровидения
Финал Евровидения 2025 стартует в субботу, 17 мая, в 22:00 по киевскому времени.
Посмотреть трансляцию можно будет на таких платформах:
- В прямом эфире на телеканале Суспільне. Культура.
- На сайтах Общественное. Культура и Общественное Евровидение.
- На YouTube-канале Евровидения Украина.
- На Радио Проминь.
Портал Новини.LIVE официально аккредитован на этом песенном конкурсе и рассказывал, как прошел первый полуфинал Евровидения-2025.
Напомним, мы писали, как прошел первый полуфинал конкурса. Также мы рассказывали, как первом полуфинале выступили украинцы Ziferblat.
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