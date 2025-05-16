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Финал Евровидения-2025 — под каким номером выступит Украина

16 мая 2025 13:38
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Гранд-финал "Евровидения-2025" - под каким номером выступит Украина
Украинская группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В эту субботу, 17 мая, в Базеле пройдет гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Стало известно под каким номером выступит украинская группа Ziferblat.

Об этом говорится на сайте Общественного вещания.

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Украина в гранд-финале "Евровидения-2025"

В финале конкурса примет участие 26 стран. Двадцать участников были выбраны в первом и втором полуфиналах. Швейцария попала в этот список автоматически как страна-хозяйка, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция прошли в финал как страны "большой пятерки".

Сообщается, что украинская группа Ziferblat выйдет на сцену с песней "Bird of Pray" в финале под номером 7.

Фінал Євробачення-2025 — під яким номером виступить Україна - фото 1
Порядок выступлений участников в гранд-финале "Евровидения-2025". Фото: Общественное

Когда и где смотреть финал Евровидения

Финал Евровидения 2025 стартует в субботу, 17 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию можно будет на таких платформах:

  • В прямом эфире на телеканале Суспільне. Культура.
  • На сайтах Общественное. Культура и Общественное Евровидение.
  • На YouTube-канале Евровидения Украина.
  • На Радио Проминь.

Портал Новини.LIVE официально аккредитован на этом песенном конкурсе и рассказывал, как прошел первый полуфинал Евровидения-2025.

Напомним, мы писали, как прошел первый полуфинал конкурса. Также мы рассказывали, как первом полуфинале выступили украинцы Ziferblat.

Евровидение Швейцария конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
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