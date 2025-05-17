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Финал Евровидения — кому букмекеры прогнозируют победу

17 мая 2025 08:00
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Какое место букмекеры прогнозируют в финале Евровидения-2025 Украине
Представитель Швеции KAJ. Фото: evrovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Уже сегодня в субботу, 17 мая, в Базеле состоится финал Евровидения-2025. Букмекеры активно делают ставки на победителя. Среди 15 лучших есть и Украина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Eurovision.

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По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу имеет Швеция, которую представляет KAJ с песней Bara bada bastu. На втором месте Австрия, на третьем — Франция. Также в пятерке лидеров Финляндия и Нидерланды. На шестом месте Израиль. Швейцария, где в этом году проходит главное музыкальное событие года, на седьмой строчке букмекерского рейтинга. На восьмом месте Эстония с песней Espresso macchiato, которая завирусилась в TikTok еще до начала Евровидения, а на девятом — Албания.

Вероятность победы других стран составляет менее 1%. Украине букмекеры пророчат 13 место. Самую низкую позицию в их рейтинге пока занимает Португалия.

Отметим, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе в Базеле.

Напомним, Украину в финале Евровидения представляет группа Ziferblat. Они будут выступать седьмыми.

Также мы сообщали, что певицу Klavdia, которая представляет Грецию, обвинили в плагиате. Ее номер напомнил зрителям прошлогоднюю постановку представительниц Украины Jerry Heil и Alyona Alyona.

Евровидение музыка песни букмекеры конкурс Базель
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