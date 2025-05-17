Евровидение 2025 — сцена конкурса перед финалом — фото

Евровидение-2025 — как выглядит арена перед финалом конкурса
Уже через считанные часы в Базеле начнется грандиозный финал "Евровидения-2025". Тем временем на арене Санкт-Якобсгалле продолжаются последние приготовления к масштабному шоу.
Новини.LIVE, которые официально аккредитованы на конкурсе в этом году, делятся эксклюзивными кадрами с площадки.
Как выглядит арена Евровидения-2025 перед финалом
Еврофаны уже в ожидании грандиозного финала, который стартует 17 мая в 22:00 по украинскому времени. Поэтому на площадке продолжаются непрерывные технические работы для того, чтобы шоу прошло без казусов.
Конструкция сцены остается неизменной, однако в этом году организаторы удивляют визуальными эффектами. Поэтому зрители в ожидании не только ярких номеров участников, но и мощных выступлений звездных гостей.
Представители Украины, группа Ziferblat, покажет свой номер в финале под номером 7.
Напомним, главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала за кулисами шоу и узнала, какая украинская звезда выступит в грандфинале.
А также стало известно, кому букмекеры прогнозируют победу на "Евровидении-2025".
Читайте Новини.LIVE!