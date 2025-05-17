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Евровидение-2025 — как выглядит арена перед финалом конкурса

17 мая 2025 13:58
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 — сцена конкурса перед финалом — фото
Арена "Евровидения-2025" в Базеле. Фото: Новини.LIVE
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Уже через считанные часы в Базеле начнется грандиозный финал "Евровидения-2025". Тем временем на арене Санкт-Якобсгалле продолжаются последние приготовления к масштабному шоу.

Новини.LIVE, которые официально аккредитованы на конкурсе в этом году, делятся эксклюзивными кадрами с площадки.

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Как выглядит арена Евровидения-2025 перед финалом

Еврофаны уже в ожидании грандиозного финала, который стартует 17 мая в 22:00 по украинскому времени. Поэтому на площадке продолжаются непрерывные технические работы для того, чтобы шоу прошло без казусов.

Сцена Євробачення-2025 - фото
Арена Евровидения-2025. Фото: Новини.LIVE

Конструкция сцены остается неизменной, однако в этом году организаторы удивляют визуальными эффектами. Поэтому зрители в ожидании не только ярких номеров участников, но и мощных выступлений звездных гостей.

Сцена Євробачення-2025 в Базелі - фото
Сцена Евровидения-2025. Фото: Новини.LIVE

Представители Украины, группа Ziferblat, покажет свой номер в финале под номером 7.

Напомним, главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала за кулисами шоу и узнала, какая украинская звезда выступит в грандфинале.

А также стало известно, кому букмекеры прогнозируют победу на "Евровидении-2025".

Евровидение музыка конкурс Евровидение 2025 Базель
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