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Евровидение 2025 — смотреть финал и выступление Ziferblat (видео)

16 мая 2025 06:00
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Александр Ильющенков
редактор-аналитик
Ziferblat на Евровидении 2025 — когда и где смотреть финал, онлайн трансляция
Украинская группа Ziferblat. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Александр Ильющенков
редактор-аналитик

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле состоится финал Евровидения 2025. В нем примет участие украинская группа Ziferblat, которая завоевала это право в первом полуфинале конкурса.

Первый полуфинал Евровидения 2025 состоялся во вторник, 13 мая. Кроме группы Ziferblat, в финал также прошли представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии и Португалии.

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Во втором полуфинале, состоявшемся в четверг, 15 мая, победителями стали представители Литвы, Израиля, Армении, Дании, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Латвии, Мальты, Греции.

Півфінали Євробачення
Полуфиналы Евровидения. Фото: eurovisionworld

Когда и где смотреть финал Евровидения

Финал Евровидения 2025 стартует в субботу, 17 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть и слушать его можно будет:

  • В прямом эфире на телеканале Суспільне. Культура.
  • На сайтах Суспільне. Культура и Суспільне Євробачення.
  • На YouTube-канале Евровидение Украина.
  • На Радио Промінь

Ну и конечно же, читать об основных событиях этого финала можно будет прямо здесь, в этом тексте.

Как выступила Украина

На официальном Youtube-канале Евровидения уже доступно видео с выступления группы Ziferblat в полуфинале нынешнего конкурса.

Что говорят букмекеры

Прогнозы обновлены, однако пока что шансы Украины в финале оценивают откровенно так себе. Ziferblat, по прогнозам букмекеров, займет итоговое 13 место.

В лидерах остаются Швеция и Австрия.

Прогнози Євробачення
Букмекеры про Евровидение. Фото: скриншот

Напомним, уже можно просмотреть выступления первых десяти финалистов Евровидения 2025, в том числе украинскую группу Ziferblat.

Также есть детальное описание того, как проходил первый полуфинал Евровидения 2025 в Базеле.

Украина конкурс Евровидение 2025 Ziferblat Базель
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