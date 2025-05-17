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Ziferblat довели до мурах виступом у фіналі Євробачення-2025

17 травня 2025 22:56
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Фінал Євробачення 2025 — виступ Ziferblat від України — відео
Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Гурт Ziferblat показали свій номер у грандфіналі "Євробачення-2025". Представники України зірвали бурхливі овації у залі.

Новини.LIVE розповідає деталі.

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Ziferblat виступив у грандфіналі Євробачення-2025

Українські музиканти вийшли на сцену під номером 7 із піснею Bird of Pray, яка несе потужний меседж. Номер став символом незламності та надією на світле майбутнє.

Свій виступ Данило Лещинський завершив словами подяки.

"Дякую, Європо! Слава Україні", — прокричав зі сцени фронтмен гурту.

Виступ Ziferblat викликав справжній шквал емоцій — зал вибухнув оваціями, а також єврофани підняли синьо-жовті прапори на підтримку колективу. Окрім того, за лаштунками українців також потужно підтримали єврофани та преса.

Нагадаємо, Новини.LIVE цього року офіційно акредитовані на пісенному конкурсі. Наша головна редакторка Олена Халік розповіла, що відбувалося напередодні шоу просто за лаштунками.

А також наша редакція веде текстову онлайн-трансляцію шоу

Євробачення виступ конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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