Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Переможці Євробачення-2024 вразили відкриттям фіналу в Базелі arrow

Переможці Євробачення-2024 вразили відкриттям фіналу в Базелі

17 травня 2025 22:15
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — NEMO відкрили фінал своїм виступом — відео
NEMO. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Щойно у швейцарському Базелі стартував грандфінал "Євробачення-2025". Відкривали шоу своїм потужним виступом переможці минулорічного конкурсу NEMO.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

Реклама
Читайте також:

NEMO приголомшливо відкрили фінал Євробачення-2025

На сцені арени в Базелі переможці "Євробачення-2024" виконали свою пісню The Code, яка минулого року принесла Швейцарії перемогу.

NEMO з'явилися на сцені у розкішній білій сукні та шапці з білого хутра. Цього року виступ співаків супроводжували візуальні ефекти та світлове шоу, замість минулорічної рухливої платформи.

Виступ Nemo у фіналі Євробачення-2025 - фото
Виступ NEMO. Фото: eurovision.tv

Зал зустрів артистів бурхливими оваціями та оплесками. Зі сцени NEMO привітав усіх із початком грандіозного фіналу.

Нагадаємо, Новини.LIVE цього року офіційно акредитовані на пісенному конкурсі і наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом подій просто за лаштунками.

А також наша редакція веде текстову онлайн-трансляцію шоу

музика конкурс Євробачення-2024 Nemo Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:29 У Вінниці в ТЦК побили чоловіка — у військкоматі відреагували

23:02 Гол Яремчука допоміг Олімпіакосу виграти Кубок Греції

22:52 Портніков знайшов вдома прослушку — СБУ закрила справу

22:11 Штормове попередження — на які області насувається гроза

22:05 Зеленський у Римі обговорив санкції щодо РФ зі світовими лідерами

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

22:00 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція фіналу (відео)

21:37 На Одещині свідок Єгови не захотів служити в армії — як покарали

21:31 Бельгія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро — список

21:27 Довбик розповів деталі щодо своєї травми

21:05 Холодний вітер та дощі — прогноз погоди у Львові на завтра

23:29 У Вінниці в ТЦК побили чоловіка — у військкоматі відреагували

23:02 Гол Яремчука допоміг Олімпіакосу виграти Кубок Греції

22:52 Портніков знайшов вдома прослушку — СБУ закрила справу

22:11 Штормове попередження — на які області насувається гроза

22:05 Зеленський у Римі обговорив санкції щодо РФ зі світовими лідерами

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

22:00 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція фіналу (відео)

21:37 На Одещині свідок Єгови не захотів служити в армії — як покарали

21:31 Бельгія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро — список

21:27 Довбик розповів деталі щодо своєї травми

21:05 Холодний вітер та дощі — прогноз погоди у Львові на завтра

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:19 У Москві під час параду на Красній площі впав Кремль — відео

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

13 травня 2025

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

14 травня 2025

13:12 Ціни, яких ніхто не чекав — що віддають в АТБ на 50% дешевше

9 травня 2025

08:40 Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня

10 травня 2025

19:53 Найкращі мами за датою народження — у кого золоте серце

9 травня 2025

18:01 УБД можуть позбавити статусу та пільг — є три підстави

11 травня 2025

20:08 Чому в Німеччині штрафують за ночівлю на власній дачі