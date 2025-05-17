Євробачення 2025 — NEMO відкрили фінал своїм виступом — відео

NEMO. Фото: eurovision.tv

Щойно у швейцарському Базелі стартував грандфінал "Євробачення-2025". Відкривали шоу своїм потужним виступом переможці минулорічного конкурсу NEMO.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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На сцені арени в Базелі переможці "Євробачення-2024" виконали свою пісню The Code, яка минулого року принесла Швейцарії перемогу.

NEMO з'явилися на сцені у розкішній білій сукні та шапці з білого хутра. Цього року виступ співаків супроводжували візуальні ефекти та світлове шоу, замість минулорічної рухливої платформи.

Виступ NEMO. Фото: eurovision.tv

Зал зустрів артистів бурхливими оваціями та оплесками. Зі сцени NEMO привітав усіх із початком грандіозного фіналу.

Нагадаємо, Новини.LIVE цього року офіційно акредитовані на пісенному конкурсі і наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом подій просто за лаштунками.

А також наша редакція веде текстову онлайн-трансляцію шоу.