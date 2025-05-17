Євробачення 2025 — NEMO відкрили фінал своїм виступом — відео

Переможці Євробачення-2024 вразили відкриттям фіналу в Базелі
Щойно у швейцарському Базелі стартував грандфінал "Євробачення-2025". Відкривали шоу своїм потужним виступом переможці минулорічного конкурсу NEMO.
Новини.LIVE розповідає подробиці.
NEMO приголомшливо відкрили фінал Євробачення-2025
На сцені арени в Базелі переможці "Євробачення-2024" виконали свою пісню The Code, яка минулого року принесла Швейцарії перемогу.
NEMO з'явилися на сцені у розкішній білій сукні та шапці з білого хутра. Цього року виступ співаків супроводжували візуальні ефекти та світлове шоу, замість минулорічної рухливої платформи.
Зал зустрів артистів бурхливими оваціями та оплесками. Зі сцени NEMO привітав усіх із початком грандіозного фіналу.
Нагадаємо, Новини.LIVE цього року офіційно акредитовані на пісенному конкурсі і наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом подій просто за лаштунками.
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