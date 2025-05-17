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Победители Евровидения-2024 поразили открытием финала в Базеле

17 мая 2025 22:15
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 - NEMO открыли финал своим выступлением - видео
NEMO. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Только что в швейцарском Базеле стартовал грандфинал "Евровидения-2025". Открывали шоу своим мощным выступлением победители прошлогоднего конкурса NEMO.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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NEMO потрясающе открыли финал Евровидения-2025

На сцене арены в Базеле победители "Евровидения-2024" исполнили свою песню The Code, которая в прошлом году принесла Швейцарии победу.

NEMO появились на сцене в роскошном белом платье и шапке из белого меха. В этом году выступление певцов сопровождали визуальные эффекты и световое шоу, вместо прошлогодней подвижной платформы.

Зал встретил артистов бурными овациями и аплодисментами. Со сцены NEMO поздравил всех с началом грандиозного финала.

Напомним, Новини.LIVE в этом году официально аккредитованы на песенном конкурсе и наш главный редактор Елена Халик пристально следит за ходом событий прямо за кулисами.

А также наша редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.

музыка конкурс Евровидение-2024 Nemo Евровидение 2025
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