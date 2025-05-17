Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Фінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися пряму трансляцію arrow

Фінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися пряму трансляцію

17 травня 2025 18:21
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Пряма трансляція фіналу Євробачення — де та коли дивитися
Гурт Ziferblat. Фото: eurovisionworld
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У швейцарському місті Базель вже сьогодні, 17 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". На ньому визначать головного переможця за допомогою голосування глядачів та журі.

Про це повідомляють Новини.LIVE, які офіційно акредитовані на конкурсі в Базелі.

Реклама
Читайте також:

Початок фіналу Євробачення

Фінал цьогорічного Євробачення проведуть у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія. Його можна буде переглянути на Youtube-каналі "Євробачення Україна".

Перед початком відбудеться традиційне шоу відкриття, яке триватиме близько 15-20 хвилин. Воно включає парад прапорів країн та інші елементи.

Виступи артистів з країн-учасниць триватимуть близько трьох годин, після чого глядачі та національні журі проголосують — далі буде оголошено переможця конкурсу.

Виступ України 

Український гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", який цього року поїхав на конкурс, виступатиме під №7. Оскільки кожен виступ зазвичай триває близько чотирьох хвилин, то представник України очікується на сцені близько 22:40.

Хто виступить у фіналі

У фіналі з'являються артисти з 26 країн, серед яких півфіналісти, "Велика п’ятірка" — Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія, а також Швейцарія.

Кому букмекери прогнозують перемогу

На думку букмекерів, цього року Україна не здобуде перемогу на Євробаченні, хоча ми входимо у топ-15 фаворитів. Натомість тріумф пророкують шведському гурту KAJ з треком "Bara Bada Bastu".

Раніше Новини.LIVE показали, який вигляд має сцена Євробачення перед фіналом конкурсу.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли про всіх фіналістів Євробачення-2025.

Швейцарія артисти конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:47 Перемир'я телефоном — Трамп поговорить з Зеленським і Путіним

18:46 Перетин кордону з Румунією — який новий документ вимагають

18:21 Фінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися пряму трансляцію

18:13 Рубіо зателефонував Лаврову після переговорів у Стамбулі — деталі

18:10 Віддати собаку в садочок — скільки коштує і що отримують власники

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

18:09 Як не "зловити" штраф замість риби — про що попередили українців

17:53 Політолог пояснив, чи стане Одеса "розмінною монетою" у війні

17:45 Великий обмін полоненими з РФ — у СБУ розкрили етап підготовки

17:35 Коли прийде справжнє літнє тепло — Діденко дала прогноз

17:28 Травневі заморозки вдарять по цінах на овочі та фрукти — деталі

18:47 Перемир'я телефоном — Трамп поговорить з Зеленським і Путіним

18:46 Перетин кордону з Румунією — який новий документ вимагають

18:21 Фінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися пряму трансляцію

18:13 Рубіо зателефонував Лаврову після переговорів у Стамбулі — деталі

18:10 Віддати собаку в садочок — скільки коштує і що отримують власники

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

18:09 Як не "зловити" штраф замість риби — про що попередили українців

17:53 Політолог пояснив, чи стане Одеса "розмінною монетою" у війні

17:45 Великий обмін полоненими з РФ — у СБУ розкрили етап підготовки

17:35 Коли прийде справжнє літнє тепло — Діденко дала прогноз

17:28 Травневі заморозки вдарять по цінах на овочі та фрукти — деталі

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

13 травня 2025

00:19 У Москві під час параду на Красній площі впав Кремль — відео

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

13 травня 2025

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

14 травня 2025

13:12 Ціни, яких ніхто не чекав — що віддають в АТБ на 50% дешевше

9 травня 2025

08:40 Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня

10 травня 2025

19:53 Найкращі мами за датою народження — у кого золоте серце

9 травня 2025

18:01 УБД можуть позбавити статусу та пільг — є три підстави