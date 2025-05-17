Пряма трансляція фіналу Євробачення — де та коли дивитися

Гурт Ziferblat. Фото: eurovisionworld

У швейцарському місті Базель вже сьогодні, 17 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". На ньому визначать головного переможця за допомогою голосування глядачів та журі.

Про це повідомляють Новини.LIVE, які офіційно акредитовані на конкурсі в Базелі.

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Початок фіналу Євробачення

Фінал цьогорічного Євробачення проведуть у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія. Його можна буде переглянути на Youtube-каналі "Євробачення Україна".

Перед початком відбудеться традиційне шоу відкриття, яке триватиме близько 15-20 хвилин. Воно включає парад прапорів країн та інші елементи.

Виступи артистів з країн-учасниць триватимуть близько трьох годин, після чого глядачі та національні журі проголосують — далі буде оголошено переможця конкурсу.

Виступ України

Український гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", який цього року поїхав на конкурс, виступатиме під №7. Оскільки кожен виступ зазвичай триває близько чотирьох хвилин, то представник України очікується на сцені близько 22:40.

Хто виступить у фіналі

У фіналі з'являються артисти з 26 країн, серед яких півфіналісти, "Велика п’ятірка" — Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія, а також Швейцарія.

Кому букмекери прогнозують перемогу

На думку букмекерів, цього року Україна не здобуде перемогу на Євробаченні, хоча ми входимо у топ-15 фаворитів. Натомість тріумф пророкують шведському гурту KAJ з треком "Bara Bada Bastu".

Раніше Новини.LIVE показали, який вигляд має сцена Євробачення перед фіналом конкурсу.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли про всіх фіналістів Євробачення-2025.