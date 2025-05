Євробачення 2025 — список фіналістів та їхні пісні

Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Відгримів другий півфінал "Євробачення-2025", а отже вже цієї суботи, 17 травня, ми дізнаємося ім'я переможця пісенного конкурсу. За кришталевий кубок будуть змагатися 26 країн.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися із піснями усіх фіналістів.

Фіналісти Євробачення-2025 та їхні пісні

У грандфіналі глядачі побачать виступи 20 переможців півфіналів, а також представників "великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція) та країни-господарки Швейцарії.

Україна — Ziferblat з піснею "Bird of Pray"

Норвегія — Kyle Alessandro з піснею "Lighter"

Албанія — Shkodra Elektronike з піснею "Zjerm"

Швеція — KAJ з піснею "Bara Bada Bastu"

Естонія — Tommy Cash з піснею "Espresso Macchiato"

Ісландія — VÆB з піснею "RÓA"

Польща — Justyna Steczkowska з піснею "GAJA"

Нідерланди — Claude з піснею "C'est La Vie"

Сан-Марино — Gabry Ponte з піснею "Tutta L'Italia"

Португалія — NAPA з піснею "Deslocado"

Литва — Katarsis з піснею "Tavo Akys"

Ізраїль — Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise"

Греція — Klavdia з піснею "Asteromáta"

Австрія — JJ з піснею "Wasted Love"

Вірменія — PARG з піснею "SURVIVOR"

Латвія — Tautumeitas з піснею "Bur Man Laimi"

Мальта — Miriana Conte з піснею "SERVING"

Люксембург — Laura Thorn з піснею "La Poupée Monte Le Son"

Фінляндія — Erika Vikman з піснею "ICH KOMME"

Данія — Sissal з піснею "Hallucination"

Велика Британія — Remember Monday з піснею "What The Hell Just Happened?"

Франція — Louane з піснею "maman"

Італія — Lucio Corsi з піснею "Volevo Essere Un Duro"

Іспанія — Melody з піснею "ESA DIVA"

Німеччина — Abor & Tynna з піснею "Baller"

Швейцарія — Zoë Më з піснею "Voyage"

Зазначимо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс та інформують про події "Євробачення-2025" просто з Базеля.

Нагадаємо, що виступ Ziferblat у першому півфіналу потрапив до трендів YouTube. А також ми писали про те, що Греція втрапила у скандал через підозру в плагіаті номеру України на минулорічному шоу.