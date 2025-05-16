Євробачення 2025 — список фіналістів та їхні пісні

Євробачення-2025 — усі фіналісти конкурсу та їхні пісні
Відгримів другий півфінал "Євробачення-2025", а отже вже цієї суботи, 17 травня, ми дізнаємося ім'я переможця пісенного конкурсу. За кришталевий кубок будуть змагатися 26 країн.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися із піснями усіх фіналістів.
Фіналісти Євробачення-2025 та їхні пісні
У грандфіналі глядачі побачать виступи 20 переможців півфіналів, а також представників "великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція) та країни-господарки Швейцарії.
Україна — Ziferblat з піснею "Bird of Pray"
Норвегія — Kyle Alessandro з піснею "Lighter"
Албанія — Shkodra Elektronike з піснею "Zjerm"
Швеція — KAJ з піснею "Bara Bada Bastu"
Естонія — Tommy Cash з піснею "Espresso Macchiato"
Ісландія — VÆB з піснею "RÓA"
Польща — Justyna Steczkowska з піснею "GAJA"
Нідерланди — Claude з піснею "C'est La Vie"
Сан-Марино — Gabry Ponte з піснею "Tutta L'Italia"
Португалія — NAPA з піснею "Deslocado"
Литва — Katarsis з піснею "Tavo Akys"
Ізраїль — Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise"
Греція — Klavdia з піснею "Asteromáta"
Австрія — JJ з піснею "Wasted Love"
Вірменія — PARG з піснею "SURVIVOR"
Латвія — Tautumeitas з піснею "Bur Man Laimi"
Мальта — Miriana Conte з піснею "SERVING"
Люксембург — Laura Thorn з піснею "La Poupée Monte Le Son"
Фінляндія — Erika Vikman з піснею "ICH KOMME"
Данія — Sissal з піснею "Hallucination"
Велика Британія — Remember Monday з піснею "What The Hell Just Happened?"
Франція — Louane з піснею "maman"
Італія — Lucio Corsi з піснею "Volevo Essere Un Duro"
Іспанія — Melody з піснею "ESA DIVA"
Німеччина — Abor & Tynna з піснею "Baller"
Швейцарія — Zoë Më з піснею "Voyage"
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Нагадаємо, що виступ Ziferblat у першому півфіналу потрапив до трендів YouTube. А також ми писали про те, що Греція втрапила у скандал через підозру в плагіаті номеру України на минулорічному шоу.
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