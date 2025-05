Евровидение 2025 — список финалистов и их песни

Евровидение-2025. Фото: eurovision.tv

Отгремел второй полуфинал "Евровидения-2025", а значит уже в эту субботу, 17 мая, мы узнаем имя победителя песенного конкурса. За хрустальный кубок будут соревноваться 26 стран.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с песнями всех финалистов.

Финалисты Евровидения-2025 и их песни

В грандфинале зрители увидят выступления 20 победителей полуфиналов, а также представителей "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) и страны-хозяйки Швейцарии.

Украина — Ziferblat с песней "Bird of Pray"

Норвегия — Kyle Alessandro с песней "Lighter"

Албания — Shkodra Elektronike с песней "Zjerm"

Швеция — KAJ с песней "Bara Bada Bastu"

Эстония — Tommy Cash с песней "Espresso Macchiato"

Исландия — VÆB с песней "RÓA"

Польша — Justyna Steczkowska с песней "GAJA"

Нидерланды — Claude с песней "C'est La Vie"

Сан-Марино — Gabry Ponte с песней "Tutta L'Italia"

Португалия — NAPA с песней "Deslocado"

Литва — Katarsis с песней "Tavo Akys"

Израиль — Yuval Raphael с песней "New Day Will Rise"

Греция — Klavdia с песней "Asteromáta"

Австрия — JJ с песней "Wasted Love"

Армения — PARG с песней "SURVIVOR"

Латвия — Tautumeitas с песней "Bur Man Laimi"

Мальта — Miriana Conte с песней "SERVING"

Люксембург — Laura Thorn с песней "La Poupée Monte Le Son"

Финляндия — Erika Vikman с песней "ICH KOMME"

Дания — Sissal с песней "Hallucination"

Великобритания — Remember Monday с песней "What The Hell Just Happened?"

Франция — Louane с песней "maman"

Италия — Lucio Corsi с песней "Volevo Essere Un Duro"

Испания — Melody с песней "ESA DIVA"

Германия — Abor & Tynna с песней "Baller"

Швейцария — Zoë Më с песней "Voyage"

Отметим, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс и информируют о событиях "Евровидения-2025" прямо из Базеля.

Напомним, что выступление Ziferblat в первом полуфинале попало в тренды YouTube. А также мы писали о том, что Греция попала в скандал из-за подозрения в плагиате номера Украины на прошлогоднем шоу.