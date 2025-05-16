Другий півфінал Євробачення 2025 — список фіналістів

Євробачення-2025 — стали відомі імена усіх фіналістів конкурсу
У Базелі завершився другий півфінал "Євробачення-2025". А отже стали відомі імена усіх фіналістів конкурсу.
Новини.LIVE повідомляють, які країни потрапляють до грандфіналу.
Хто пройшов у фінал Євробачення-2025
За результатами голосування до грандіозного фіналу конкурсу пройшли ще 10 країн — Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.
У першому півфіналі шанс позмагатися за кришталевий кубок отримали Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Польща, Нідерланди, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна.
А також автоматично до фіналу конкурсу потрапляють країни "великої п'ятірки" — Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція, та країна-господарка Швейцарія.
Грандіозний фінал на музичній арені в Базелі відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.
Редакція Новини.LIVE, яка офіційно акредитована на цьогорічному конкурсі, буде пильно стежити за перебігом подій із самої Швейцарії.
Нагадаємо, Грецію звинуватили у плагіаті номеру України на "Євробаченні-2024". А також представниця Ірландії виступила з піснею, яку написала росіянка.
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