Второй полуфинал Евровидения 2025 — список финалистов

Евровидение-2025 — стали известны имена всех финалистов конкурса
В Базеле завершился второй полуфинал "Евровидения-2025". А значит стали известны имена всех финалистов конкурса.
Новини.LIVE сообщают, какие страны попадают в грандфинал.
Кто прошел в финал Евровидения-2025
По результатам голосования в грандиозный финал конкурса прошли еще 10 стран — Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.
В первом полуфинале шанс побороться за хрустальный кубок получили Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Польша, Нидерланды, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.
А также автоматически в финал конкурса попадают страны "большой пятерки" — Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция, и страна-хозяйка Швейцария.
Грандиозный финал на музыкальной арене в Базеле состоится уже в эту субботу, 17 мая.
Редакция Новини.LIVE, которая официально аккредитована на нынешнем конкурсе, будет пристально следить за ходом событий из самой Швейцарии.
Напомним, Грецию обвинили в плагиате номера Украины на "Евровидении-2024". А также представительница Ирландии выступила с песней, которую написала россиянка.
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