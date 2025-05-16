Второй полуфинал Евровидения 2025 — список финалистов

Кубок Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

В Базеле завершился второй полуфинал "Евровидения-2025". А значит стали известны имена всех финалистов конкурса.

Новини.LIVE сообщают, какие страны попадают в грандфинал.

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По результатам голосования в грандиозный финал конкурса прошли еще 10 стран — Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

В первом полуфинале шанс побороться за хрустальный кубок получили Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Польша, Нидерланды, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

А также автоматически в финал конкурса попадают страны "большой пятерки" — Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция, и страна-хозяйка Швейцария.

Грандиозный финал на музыкальной арене в Базеле состоится уже в эту субботу, 17 мая.

Редакция Новини.LIVE, которая официально аккредитована на нынешнем конкурсе, будет пристально следить за ходом событий из самой Швейцарии.

Напомним, Грецию обвинили в плагиате номера Украины на "Евровидении-2024". А также представительница Ирландии выступила с песней, которую написала россиянка.