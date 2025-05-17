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Финал Евровидения-2025 — где и когда смотреть прямую трансляцию

17 мая 2025 18:21
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Прямая трансляция финала Евровидения - где и когда смотреть
Группа Ziferblat. Фото: eurovisionworld
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В швейцарском городе Базель уже сегодня, 17 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2025. На нем определят главного победителя с помощью голосования зрителей и жюри.

Об этом сообщают Новини.LIVE, которые официально аккредитованы на конкурсе в Базеле.

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Начало финала Евровидения

Финал нынешнего Евровидения проведут в субботу, 17 мая, в 22:00 по киевскому времени на арене St. Jakobshalle в Базеле, Швейцария. Его можно будет посмотреть на Youtube-канале "Євробачення Україна".

Перед началом состоится традиционное шоу открытия, которое продлится около 15-20 минут. Оно включает парад флагов стран и другие элементы.

Выступления артистов из стран-участниц продлятся около трех часов, после чего зрители и национальные жюри проголосуют — далее будет объявлен победитель конкурса.

Выступление Украины

Украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая в этом году поехала на конкурс, будет выступать под №7. Поскольку каждое выступление обычно длится около четырех минут, то представитель Украины ожидается на сцене около 22:40.

Кто выступит в финале

В финале появляются артисты из 26 стран, среди которых полуфиналисты, "Большая пятерка" — Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания, а также Швейцария.

Кому букмекеры прогнозируют победу

По мнению букмекеров, в этом году Украина не одержит победу на Евровидении, хотя мы входим в топ-15 фаворитов. Зато триумф пророчат шведской группе KAJ с треком Bara Bada Bastu.

Ранее Новини.LIVE показали, как выглядит сцена Евровидения перед финалом конкурса.

Также в материале Новини.LIVE рассказали обо всех финалистах Евровидения-2025.

Швейцария артисты конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
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