Главная Евровидение Результат Нацотбора изменил прогнозы букмекеров на Евровидение — детали

Результат Нацотбора изменил прогнозы букмекеров на Евровидение — детали

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:47
Евровидение-2026 — что прогнозируют букмекеры Украине
Победительница Нацотбора LELÉKA. Фото: facebook/suspilne.eurovision

На Национальном отборе на Евровидение-2026, который состоялся 7 февраля, победительницей стала LELÉKA с песней Ridnym. Такой результат изменил позиции Украины в рейтингах и увеличил шансы на победу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы букмекеров.

Читайте также:

Как победа LELÉKA изменила шансы Украины на победу

Прогнозы букмекеров показывают, что победа певицы LELÉKA на Нацотборе укрепило позицию Украины на победу на Евровидении. Уже вторую неделю наша страна держится в пятерке лидеров. Так, вероятность победы увеличилась на один процент и сейчас равна шести.

Україна на Євробаченні
Прогнозы букмекеров на победу на Евровидении. Фото: eurovisionworld.com

Израиль, Финляндия, Греция и Швеция занимают первые четыре места в таблице рейтингов соответственно. А главный конкурент для Украины — Италия. Также в затылок дышит Болгария, которая тоже поднялась в таблице. Известно, что страна участвовала в песенном конкурсе 14 раз.

Напомним, после победы на Нацотборе LELEKA задумалась над возможностью символически передать кубок певцу Laud. Она отметила, что считала его одним из сильнейших вокалистов нынешнего отбора.

В то же время артистка подчеркнула, что не отказывается от участия и будет представлять Украину на Евровидении в Вене. Ее слова касались исключительно трофея, как знака уважения к коллеге.

После этого сам Laud в своих соцсетях обратился к победительнице и украинцам. Он отметил, что Украина имеет своего представителя и ей нужна поддержка.

Отметим, Национальный отбор на Евровидение можно посмотреть по ссылке. Корреспондент Новини.LIVE присутствовал на мероприятии, где не обошлось без громких скандалов и острых обсуждений.

Украина букмекеры певица конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
