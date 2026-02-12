Евровидение-2026 — что прогнозируют букмекеры Украине

Результат Нацотбора изменил прогнозы букмекеров на Евровидение — детали
На Национальном отборе на Евровидение-2026, который состоялся 7 февраля, победительницей стала LELÉKA с песней Ridnym. Такой результат изменил позиции Украины в рейтингах и увеличил шансы на победу.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы букмекеров.
Как победа LELÉKA изменила шансы Украины на победу
Прогнозы букмекеров показывают, что победа певицы LELÉKA на Нацотборе укрепило позицию Украины на победу на Евровидении. Уже вторую неделю наша страна держится в пятерке лидеров. Так, вероятность победы увеличилась на один процент и сейчас равна шести.
Израиль, Финляндия, Греция и Швеция занимают первые четыре места в таблице рейтингов соответственно. А главный конкурент для Украины — Италия. Также в затылок дышит Болгария, которая тоже поднялась в таблице. Известно, что страна участвовала в песенном конкурсе 14 раз.
Напомним, после победы на Нацотборе LELEKA задумалась над возможностью символически передать кубок певцу Laud. Она отметила, что считала его одним из сильнейших вокалистов нынешнего отбора.
В то же время артистка подчеркнула, что не отказывается от участия и будет представлять Украину на Евровидении в Вене. Ее слова касались исключительно трофея, как знака уважения к коллеге.
После этого сам Laud в своих соцсетях обратился к победительнице и украинцам. Он отметил, что Украина имеет своего представителя и ей нужна поддержка.
Отметим, Национальный отбор на Евровидение можно посмотреть по ссылке. Корреспондент Новини.LIVE присутствовал на мероприятии, где не обошлось без громких скандалов и острых обсуждений.
