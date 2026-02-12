Євробачення-2026 — що прогнозують букмекери Україні

Переможниця Нацвідбору LELÉKA. Фото: facebook/suspilne.eurovision

На Національному відборі на Євробачення-2026, який відбувся 7 лютого, переможнницею стала LELÉKA з піснею Ridnym. Такий результат змінив позиції України у рейтингах та збільшив шанси на перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози букмекерів.

Реклама

Читайте також:

Як перемога LELÉKA змінила шанси України на перемогу

Прогнози букмекерів показують, що перемога співачки LELÉKA на Нацвідбору зміцнило позицію України на перемогу на Євробаченні. Вже другий тижлень наша країна тримається у п'ятірці лідерів. Так, ймовірність перемоги збільшилась на один відсоток і зараз дорівняює шести.

Прогнози букмекерів на перемогу на Євробаченні. Фото: eurovisionworld.com

Ізраїль, Фінляндія, Греція та Швеція займають перші чотири місця у таблиці рейтингів відповідно. А головний конкурент для України — Італія. Також у потилицю дихає Болгарія, яка теж піднялася у таблиці. Відомо, що країна брала участь у пісенному конкурсі 14 разів.

Нагадаємо, після перемоги на Нацвідборі LELEKA замислилася над можливістю символічно передати кубок співакові Laud. Вона наголосила, що вважала його одним із найсильніших вокалістів цьогорічного відбору.

Водночас артистка наголосила, що не відмовляється від участі і представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Її слова стосувалися виключно трофея, як знаку поваги до колеги.

Після цього сам Laud у своїх соцмережах звернувся до переможниці та українців. Він наголосив, що Україна має свого представника і їй потрібна підтримка.

Зазначимо, Національний відбір на Євробачення дивитися можна за посиланням. Кореспондент Новини.LIVE був присутній на події, де не обійшлося без гучних скандалів і гострих обговорень.