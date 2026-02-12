Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Результат Нацвідбору змінив прогнози букмекерів на Євробачення — деталі

Результат Нацвідбору змінив прогнози букмекерів на Євробачення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:47
Євробачення-2026 — що прогнозують букмекери Україні
Переможниця Нацвідбору LELÉKA. Фото: facebook/suspilne.eurovision

На Національному відборі на Євробачення-2026, який відбувся 7 лютого, переможнницею стала LELÉKA з піснею Ridnym. Такий результат змінив позиції України у рейтингах та збільшив шанси на перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози букмекерів.

Реклама
Читайте також:

Як перемога LELÉKA змінила шанси України на перемогу

Прогнози букмекерів показують, що перемога співачки LELÉKA на Нацвідбору зміцнило позицію України на перемогу на Євробаченні. Вже другий тижлень наша країна тримається у п'ятірці лідерів. Так, ймовірність перемоги збільшилась на один відсоток і зараз дорівняює шести. 

Україна на Євробаченні
Прогнози букмекерів на перемогу на Євробаченні. Фото: eurovisionworld.com

Ізраїль, Фінляндія, Греція та Швеція займають перші чотири місця у таблиці рейтингів відповідно. А головний конкурент для України — Італія. Також у потилицю дихає Болгарія, яка теж піднялася у таблиці. Відомо, що країна брала участь у пісенному конкурсі 14 разів. 

Нагадаємо, після перемоги на Нацвідборі LELEKA замислилася над можливістю символічно передати кубок співакові Laud. Вона наголосила, що вважала його одним із найсильніших вокалістів цьогорічного відбору.

Водночас артистка наголосила, що не відмовляється від участі і представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Її слова стосувалися виключно трофея, як знаку поваги до колеги. 

Після цього сам Laud у своїх соцмережах звернувся до переможниці та українців. Він наголосив, що Україна має свого представника і їй потрібна підтримка. 

Зазначимо, Національний відбір на Євробачення дивитися можна за посиланням. Кореспондент Новини.LIVE був присутній на події, де не обійшлося без гучних скандалів і гострих обговорень.

Україна букмекери співачка конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації