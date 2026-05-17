Признание Украины "Евровидением": в финале выступили Руслана и Сердючка

Дата публикации 17 мая 2026 01:05
Выступление Русланы в гранд-финале "Евровидения-2026". Фото: кадр из видео

В гранд-финале песенного конкурса "Евровидение-2026", который начался в Вене вечером 16 мая, выступила победительница "Евровидения-2004" Руслана. Также на сцену вышла Верка Сердючка, которая в 2007 году заняла на конкурсе второе место.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

На "Евровидении-2026" наибольшее количество представителей Украины

В комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик певица Руслана заявила: то, что Украину на конкурсе представляют сразу трое исполнителей, свидетельствует о независимости "Евровидения" от политики.

"Это признание украинской современной музыки. Это признание прежде всего самой Украины, ее представления, ее переформанса на "Евровидении". Это заслуга всех", — подчеркнула артистка.

Также она добавила, что все, кто ранее выступали на конкурсе от Украины, внесли свой вклад в признание Украины "Евровидением".

Во время пресс-конференции 16 мая Руслана говорила о событиях в Украине. По ее словам, это не нарушило правил конкурса, ведь не было ни агрессивных призывов, ни оскорблений.

"Та риторика, в которой я высказалась, абсолютно допустима... Все, кто со мной был, сказали, что все корректно, поэтому, я думаю, не было никаких вопросов. С любой страной, если бы происходило подобное, я уверена, что все имели бы ту же поддержку, солидарность и болельщиков", — заявила певица.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на директора Евровидения Мартина Грина сообщал, что Россию не планируют возвращать на конкурс. Сейчас этот вопрос даже не обсуждается. Слухи о теоретической возможности участия россиян в "Евровидении" не соответствуют действительности.

Также Новини.LIVE писал, что представительница Украины LELÉKA выступила в гранд-финале "Евровидения-2026". Певица во второй раз установила рекорд: взяла самую длинную в истории конкурса ноту. После выступления она показала жест трезубца и сказала "Слава Украине!"

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
