Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Директор "Евровидения" заявил, что возвращать РФ на конкурс не планируют

Директор "Евровидения" заявил, что возвращать РФ на конкурс не планируют

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 22:51
Директор "Евровидения" заявил, что возвращать РФ на конкурс не планируют
Мартин Грин. Фото: thateurovisionsite.com

Никаких планов касательно возвращения России на песенный конкурс "Евровидение" нет. В прессе неправильно истолковали информацию. Сейчас вопрос о возвращении российского вещателя даже не обсуждают. 

Об этом во время конференции перед началом гранд-финала "Евровидения-2026" заявил директор конкурса Мартин Грин, передает Новини.LIVE.

Опровержение заявления о возвращении РФ на "Евровидение"

Корреспондент спросил Мартина Грина, может ли Россия во время войны в Украине вернуться на конкурс. В ответ руководитель конкурса отметил, что тот "видимо, прочитал в прессе несколько неправильно истолкованные сведения".

"Позвольте мне высказаться вполне четко. Никаких переговоров о возвращении российского вещателя на "Евровидение" не ведется. И никаких планов по этому поводу нет", — подчеркнул Грин.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мартина Грина в интервью LBC сообщал, что возвращение России на конкурс теоретически возможно. Такое может произойти даже во время полномасштабного вторжения. В политической среде Великобритании это заявление раскритиковали и назвали неприемлемым.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писал, что вечером 16 мая в Вене начался гранд-финал "Евровидения-2026". За победу соревнуются 25 участников. Представительница Украины LELÉKA выступит под номером 7.

Евровидение Россия Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации