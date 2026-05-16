Директор "Евровидения" заявил, что возвращать РФ на конкурс не планируют

Мартин Грин. Фото: thateurovisionsite.com

Никаких планов касательно возвращения России на песенный конкурс "Евровидение" нет. В прессе неправильно истолковали информацию. Сейчас вопрос о возвращении российского вещателя даже не обсуждают.

Об этом во время конференции перед началом гранд-финала "Евровидения-2026" заявил директор конкурса Мартин Грин, передает Новини.LIVE.

Опровержение заявления о возвращении РФ на "Евровидение"

Корреспондент спросил Мартина Грина, может ли Россия во время войны в Украине вернуться на конкурс. В ответ руководитель конкурса отметил, что тот "видимо, прочитал в прессе несколько неправильно истолкованные сведения".

"Позвольте мне высказаться вполне четко. Никаких переговоров о возвращении российского вещателя на "Евровидение" не ведется. И никаких планов по этому поводу нет", — подчеркнул Грин.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мартина Грина в интервью LBC сообщал, что возвращение России на конкурс теоретически возможно. Такое может произойти даже во время полномасштабного вторжения. В политической среде Великобритании это заявление раскритиковали и назвали неприемлемым.

Также Новини.LIVE писал, что вечером 16 мая в Вене начался гранд-финал "Евровидения-2026". За победу соревнуются 25 участников. Представительница Украины LELÉKA выступит под номером 7.