Директор "Євробачення" заявив, що повертати РФ на конкурс не планують

Жодних планів щодо повернення Росії на пісенний конкурс "Євробачення" немає. У пресі неправильно витлумачили інформацію. Наразі питання щодо повернення російського мовника навіть не обговорюють.

Про це під час конференції перед початком гранд-фіналу "Євробачення-2026" заявив директор конкурсу Мартін Грін, передає Новини.LIVE.

Спростування заяви щодо повернення РФ на "Євробачення"

Кореспондент спитав Мартіна Гріна, чи може Росія під час війни в Україні повернутися на конкурс. У відповідь керівник конкурсу зазначив, що той "мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості".

"Дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на "Євробачення" не ведеться. І жодних планів із цього приводу немає", — наголосив Грін.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Мартіна Гріна в інтерв'ю LBC повідомляв, що повернення Росії до конкурсу теоретично можливе. Таке може статися навіть під час повномасштабного вторгнення. У політичному середовищі Великої Британії цю заяву розкритикували й назвали неприйнятною.

