Головна Євробачення Визнання України "Євробаченням": у фіналі виступили Руслана та Сердючка

Дата публікації: 17 травня 2026 01:05
Виступ Руслани у гранд-фіналі "Євробачення-2026". Фото: кадр із відео

У гранд-фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2026", який розпочався у Відні ввечері 16 травня, виступила переможниця "Євробачення-2004" Руслана. Також на сцену вийшла Вєрка Сердючка, яка у 2007 році посіла на конкурсі друге місце. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

На "Євробаченні-2026" найбільша кількість представників України

У коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік співачка Руслана заявила: те, що Україну на конкурсі представляють одразу троє виконавців, свідчить про незалежність "Євробачення" від політики.

"Це визнання української сучасної музики. Це визнання перш за все самої України, її представлення, її переформансу на "Євробаченні". Це заслуга всіх", — наголосила артистка.

Також вона додала, що всі, хто раніше виступали на конкурсі від України, внесли свій внесок у визнання України "Євробаченням"

Руслана відповіла на звинувачення в порушенні правил Євробачення 

Під час прессконференції 16 травня Руслана говорила про події в Україні. За її словами, це не порушило правил конкурсу, адже не було ні агресивних закликів, ні образ.

"Та риторика, у якій я висловилася, абсолютно допустима... Усі, хто зі мною був, сказали, що все коректно, тому, я думаю, не було жодних питань. З будь-якою країною, якщо б відбувалося подібне, я впевнена, що всі мали б ту саму підтримку, солідарність і вболівання", — заявила співачка.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на директора Євробачення Мартіна Гріна повідомляв, що Росію не планують повертати на конкурс. Наразі це питання навіть не обговорюють. Чутки щодо теоретичної можливості участі росіян в "Євробаченні" не відповідають дійсності.

Також Новини.LIVE з писав, що представниця України LELÉKA виступила у гранд-фіналі "Євробачення-2026". Співачка вдруге встановила рекорд: узяла найдовшу в історії конкурсу ноту. Після виступу вона показала жест тризуба та сказала "Слава Україні!"

Олексій Харченко - Редактор
Олексій Харченко
