Головна Євробачення Знову взяла рекордну ноту: LELÉKA виступила у гранд-фіналі "Євробачення"

Дата публікації: 16 травня 2026 23:07
LELÉKA під час виступу у гранд-фіналі "Євробачення-2026". Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Увечері в суботу, 16 травня, у Відні триває гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026". Представниця України LELÉKA виступила під номером 7. Виконавиця заспівала під акомпанемент бандури та взяла рекордну ноту.

Яким був виступ LELÉKA у гранд-фіналі "Євробачення-2026"

На сцену українка вийшла в супроводі бандуриста Ярослава Джуся. На початку її виступу в залі лунали вигуки групи підтримки: "LELÉKA! LELÉKA!" Співачка виконала пісню Ridnym і повторила рекорд, який встановила під час виступу у другому півфіналі: узяла найдовшу за всю історію конкурсу ноту, яка тривала близько 30 секунд.

Після виступу LELÉKA сказала: "Слава Україні!" Також співачка показала рукою жест тризуба.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що українська співачка LELÉKA виступила у другому півфіналі "Євробачення-2026". Виконавиця не лише пройшла у гранд-фінал, а й встановила історичний рекорд. Їй вдалося протримати ноту впродовж 30 секунд.

Також Новини.LIVE з посиланням на коментар LELÉKA головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік писав, що сценічне вбрання для виступу співачки на "Євробаченні-2026" створила дизайнерка Лідія Літковська. Виконавиця зазначила, що не може казати про фінансові деталі домовленостей. Відомо лише те, що формат співпраці не був бартерним.

Олексій Харченко - Редактор
Олексій Харченко
