Не бартерні відносини: LELÉKA про вбрання на Євробачення від Litkovska

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA.

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA розповіла про співпрацю з дизайнеркою Лілією Літковською, яка створила її сценічне вбрання для конкурсу. Артистка зазначила, що не може розкривати фінансові деталі співпраці, але підкреслила, що формат роботи не був бартерним. Вона також запропонувала звернутися безпосередньо до дизайнерки для уточнення умов співпраці.

Про це LELÉKA сказала у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка перебуває у Відні з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026.

LELÉKA на сцені Євробачення-2026.

LELÉKA про сценічний костюм на Євробаченні від Litkovska

Українська співачка LELÉKA, яка представляє Україну на Євробаченні-2026, прокоментувала своє сценічне вбрання від бренду Litkovska та умови співпраці з відомою дизайнеркою Лілією Літковською.

Під час спілкування з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік артистку запитали, на яких умовах було створено образ для конкурсу — чи йшлося про комерційну співпрацю або бартер.

У відповідь LELÉKA наголосила, що не може розкривати фінансові деталі домовленостей, однак зазначила, що формат співпраці був прозорим і не бартерним.

"Я люблю ваші питання. Але знаєте, є іноді такі регулювання, які не дозволяють називати певні цифри. Ви можете поставити це питання їй, запитати, на яких умовах ми співпрацювали. Але це були не бартерні відносини", — заявила LELÉKA.

Таким чином, артистка не уточнила вартість або деталі співпраці з дизайнеркою, але підкреслила, що образ для Євробачення-2026 був створений на комерційних засадах, без бартерного обміну послугами.

LELÉKA під час виступу на Євробаченні-2026.

Що відомо про сценічний костюм LELÉKA на Євробаченні-2026

Образ для виступу української співачки LELÉKA на Євробаченні створила дизайнерка Лілія Літковська разом із командою бренду Litkovska та стилісткою Маргаритою Шекель. Вбрання суттєво відрізняється від сценічного образу, який артистка демонструвала під час національного відбору, і було розроблене спеціально для великої сцени конкурсу.

Основою костюма став складний плетений корсет, створений із поєднання восьми різних тканин, серед яких шовк, віскоза та органза. На його виготовлення пішло близько 20 метрів матеріалу та багато годин ручної роботи майстринь.

Вбрання LELÉKA на Євробаченні-2026.

Дизайнери закладали в образ ідею легкості та "польоту", що перегукується з іменем артистки LELÉKA: багатошарові елементи та динамічні форми створюють ефект невагомості без прямого зображення птаха. Окрему увагу приділили тому, щоб костюм виглядав виразно під час руху та сценічного виконання.

За словами стилістки Маргарити Шекель, концепція будувалася навколо особистості виконавиці, а головним завданням було поєднати її автентичність із потужною візуальною подачею на сцені. Вона також порівняла структуру корсета з природними формами — гніздами лелек і переплетінням лозини, підкресливши поєднання традиційного ремесла та сучасної високої моди.

Окремо для виступу створили костюм бандуриста Ярослава Джуся. Його образ відсилає до козацької доби та ролі музикантів як носіїв пам’яті спільноти, а основу вбрання складає плахта з ручною вишивкою бісером і тканим полотном.

Новини.LIVE інформували, що гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 16 травня, у Відні на сцені арени Wiener Stadthalle, де за перемогу боротимуться 25 країн. Україну на конкурсі представляє співачка LELEKA з піснею Ridnym. Вона виступить під сьомим номером.

Новини.LIVE також писали, що LELÉKA на Євробаченні-2026 у Відні вийшла до гранд-фіналу конкурсу. Під час виступу вона встановила новий рекорд шоу, протримавши одну вокальну ноту 30 секунд.