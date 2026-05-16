Не бартерные отношения: LELÉKA о нарядах на Евровидение от Litkovska

Представляющая Украину на Евровидении-2026 LELÉKA. Фото: LELÉKA/Facebook

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA рассказала о сотрудничестве с дизайнером Лилией Литковской, которая создала ее сценический наряд для конкурса. Артистка отметила, что не может раскрывать финансовые детали сотрудничества, но подчеркнула, что формат работы не был бартерным. Она также предложила обратиться непосредственно к дизайнеру для уточнения условий сотрудничества.

Об этом LELÉKA сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая находится в Вене с официальной аккредитацией на Евровидении-2026.

LELÉKA на сцене Евровидения-2026. фото: LELÉKA/Facebook

LELÉKA о сценическом костюме на Евровидении от Litkovska

Украинская певица LELÉKA, которая представляет Украину на Евровидении-2026, прокомментировала свой сценический наряд от бренда Litkovska и условия сотрудничества с известным дизайнером Лилией Литковской.

Во время общения с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик артистку спросили, на каких условиях был создан образ для конкурса — шла ли речь о коммерческом сотрудничестве или бартере.

В ответ LELÉKA отметила, что не может раскрывать финансовые детали договоренностей, однако отметила, что формат сотрудничества был прозрачным и не бартерным.

Читайте также:

"Я люблю ваши вопросы. Но знаете, есть иногда такие регулирования, которые не позволяют называть определенные цифры. Вы можете задать этот вопрос ей, спросить, на каких условиях мы сотрудничали.Но это были не бартерные отношения", — заявила LELÉKA.

Таким образом, артистка не уточнила стоимость или детали сотрудничества с дизайнером, но подчеркнула, что образ для Евровидения-2026 был создан на коммерческих началах, без бартерного обмена услугами.

LELÉKA во время выступления на Евровидении-2026. Фото: LELÉKA/Facebook

Что известно о сценическом костюме LELÉKA на Евровидении-2026

Образ для выступления украинской певицы LELÉKA на Евровидении создала дизайнер Лилия Литковская вместе с командой бренда Litkovska и стилистом Маргаритой Шекель. Наряд существенно отличается от сценического образа, который артистка демонстрировала во время национального отбора, и был разработан специально для большой сцены конкурса.

Основой костюма стал сложный плетеный корсет, созданный из сочетания восьми различных тканей, среди которых шелк, вискоза и органза. На его изготовление ушло около 20 метров материала и много часов ручной работы мастериц.

Наряд LELÉKA на Евровидении-2026, фото: LELÉKA/Facebook

Дизайнеры закладывали в образ идею легкости и "полета", что перекликается с именем артистки LELÉKA: многослойные элементы и динамичные формы создают эффект невесомости без прямого изображения птицы. Отдельное внимание уделили тому, чтобы костюм выглядел выразительно во время движения и сценического исполнения.

По словам стилиста Маргариты Шекель, концепция строилась вокруг личности исполнительницы, а главной задачей было совместить ее аутентичность с мощной визуальной подачей на сцене. Она также сравнила структуру корсета с природными формами — гнездами аистов и переплетением прутьев, подчеркнув сочетание традиционного ремесла и современной высокой моды.

Отдельно для выступления создали костюм бандуриста Ярослава Джуся. Его образ отсылает к казацкой эпохе и роли музыкантов как носителей памяти сообщества, а основу наряда составляет плахта с ручной вышивкой бисером и тканым полотном.

Новини.LIVE информировали, что гранд-финал Евровидения-2026 состоится в субботу, 16 мая, в Вене на сцене арены Wiener Stadthalle, где за победу будут бороться 25 стран. Украину на конкурсе представляет певица LELEKA с песней Ridnym. Она выступит под седьмым номером.

Новини.LIVE также писали, что LELÉKA на Евровидении-2026 в Вене вышла в гранд-финал конкурса. Во время выступления она установила новый рекорд шоу, продержав одну вокальную ноту 30 секунд.