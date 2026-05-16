Снова взяла рекордную ноту: LELÉKA выступила в гранд-финале "Евровидения"

LELÉKA во время выступления в гранд-финале "Евровидения-2026". Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Вечером в субботу, 16 мая, в Вене продолжается гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2026". Представительница Украины LELÉKA выступила под номером 7. Исполнительница спела под аккомпанемент бандуры и взяла рекордную ноту.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Каким было выступление LELÉKA в гранд-финале "Евровидения-2026"

На сцену украинка вышла в сопровождении бандуриста Ярослава Джуся. В начале ее выступления в зале раздавались возгласы группы поддержки: "LELÉKA! LELÉKA!" Певица исполнила песню Ridnym и повторила рекорд, который установила во время выступления во втором полуфинале: взяла самую длинную за всю историю конкурса ноту, которая длилась около 30 секунд.

После выступления LELÉKA сказала: "Слава Украине!" Также певица показала рукой жест трезубца.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что украинская певица LELÉKA выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026". Исполнительница не только прошла в гранд-финал, но и установила исторический рекорд. Ей удалось продержать ноту в течение 30 секунд.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на комментарий LELÉKA главному редактору Новини.LIVE Елене Халик писал, что сценический наряд для выступления певицы на "Евровидении-2026" создала дизайнер Лидия Литковская. Исполнительница отметила, что не может говорить о финансовых деталях договоренностей. Известно только то, что формат сотрудничества не был бартерным.