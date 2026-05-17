Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение "Не только мое пророчество": Руслана о "победе" LELÉKA на "Евровидении"

"Не только мое пророчество": Руслана о "победе" LELÉKA на "Евровидении"

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 01:52
"Не только мое пророчество": Руслана о "победе" LELÉKA на "Евровидении"
Руслана. Фото: faz.net

Победительница "Евровидения-2004" Руслана предсказывала певице LELÉKA победу на "Евровидении-2026". Это было пророчество не только для Виктории (имя певицы LELÉKA, — Ред.), но и для всей Украины. На победе надо концентрироваться.

Об этом в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик сообщила сама Руслана. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на "Евровидении-2026".

Прогноз Русланы относительно победы LELÉKA на "Евровидении-2026"

Певица отметила, что все украинцы сегодня выступают вместе с LELÉKA на одной арене, все хотят иметь победу.

"Если мы хотим победить... Меня жизнь научила: победа любит концентрацию, она любит выдержку в самой экстремальной ситуации", — заявила Руслана.

Также победительница "Евровидения-2024" добавила, что во время личного разговора с LELÉKA сказала ей: "Ты сегодня не музыкант, ты сегодня спортсмен. У тебя есть дистанция, и ты должна ее пройти. Ты все сделаешь, потому что у тебя все получится".

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в гранд-финале "Евровидения-2026" выступили трое представителей Украины. Кроме LELÉKA, на сцену вышли Руслана и Верка Сердючка. Руслана заявила, что "Евровидение" признало Украину.

Также Новини.LIVE писал, что в гранд-финале LELÉKA выступила под аккомпанемент бандуры и во второй раз установила рекорд. Певице удалось продержать ноту в течение около 30 секунд. После выступления она показала жест трезубец и сказала: "Слава Украине!".

Евровидение 2025 Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации