"Не только мое пророчество": Руслана о "победе" LELÉKA на "Евровидении"

Победительница "Евровидения-2004" Руслана предсказывала певице LELÉKA победу на "Евровидении-2026". Это было пророчество не только для Виктории (имя певицы LELÉKA, — Ред.), но и для всей Украины. На победе надо концентрироваться.

Об этом в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик сообщила сама Руслана. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на "Евровидении-2026".

Прогноз Русланы относительно победы LELÉKA на "Евровидении-2026"

Певица отметила, что все украинцы сегодня выступают вместе с LELÉKA на одной арене, все хотят иметь победу.

"Если мы хотим победить... Меня жизнь научила: победа любит концентрацию, она любит выдержку в самой экстремальной ситуации", — заявила Руслана.

Также победительница "Евровидения-2024" добавила, что во время личного разговора с LELÉKA сказала ей: "Ты сегодня не музыкант, ты сегодня спортсмен. У тебя есть дистанция, и ты должна ее пройти. Ты все сделаешь, потому что у тебя все получится".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в гранд-финале "Евровидения-2026" выступили трое представителей Украины. Кроме LELÉKA, на сцену вышли Руслана и Верка Сердючка. Руслана заявила, что "Евровидение" признало Украину.

Также Новини.LIVE писал, что в гранд-финале LELÉKA выступила под аккомпанемент бандуры и во второй раз установила рекорд. Певице удалось продержать ноту в течение около 30 секунд. После выступления она показала жест трезубец и сказала: "Слава Украине!".