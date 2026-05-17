Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення "Не лише моє пророцтво": Руслана про "перемогу" LELÉKA на "Євробаченні"

"Не лише моє пророцтво": Руслана про "перемогу" LELÉKA на "Євробаченні"

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 01:52
"Не лише моє пророцтво": Руслана про "перемогу" LELÉKA на "Євробаченні"
Руслана. Фото: faz.net

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана пророкувала співачці LELÉKA перемогу на "Євробаченні-2026". Це було пророцтво не лише для Вікторії (ім'я співачки LELÉKA, — Ред.), а й для всієї України. На перемозі треба концентруватися.

Про це в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік повідомила сама Руслана. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на "Євробаченні-2026".

Прогноз Руслани щодо перемоги LELÉKA на "Євробаченні-2026"

Співачка зазначила, що всі українці сьогодні виступають разом із LELÉKA на одній арені, усі хочуть мати перемогу

"Якщо ми хочемо перемогти... Мене життя навчило: перемога любить концентрацію, вона любить витримку в найбільш екстрельній ситуації", — заявила Руслана.

Також переможниця "Євробачення-2024" додала, що під час особистої розмови з LELÉKA сказала їй: "Ти сьогодні не музикант, ти сьогодні спортсмен. У тебе є дистанція, і ти має її пройти. Ти все зробиш, бо в тебе все вийде".

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у гранд-фіналі "Євробачення-2026" виступили троє представників України. Крім LELÉKA, на сцену вийшли Руслана та Вєрка Сердючка. Руслана заявила, що "Євробачення" визнало Україну.

Також Новини.LIVE писав, що у гранд-фіналі LELÉKA виступила під акомпанемент бандури та вдруге встановила рекорд. Співачці вдалося протримати ноту впродовж близько 30 секунд. Після виступу вона показала жест тризуб і сказала: "Слава Україні!".

Євробачення 2025 Євробачення 2026 LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації