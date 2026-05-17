"Не лише моє пророцтво": Руслана про "перемогу" LELÉKA на "Євробаченні"

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана пророкувала співачці LELÉKA перемогу на "Євробаченні-2026". Це було пророцтво не лише для Вікторії (ім'я співачки LELÉKA, — Ред.), а й для всієї України. На перемозі треба концентруватися.

Про це в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік повідомила сама Руслана. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на "Євробаченні-2026".

Прогноз Руслани щодо перемоги LELÉKA на "Євробаченні-2026"

Співачка зазначила, що всі українці сьогодні виступають разом із LELÉKA на одній арені, усі хочуть мати перемогу.

"Якщо ми хочемо перемогти... Мене життя навчило: перемога любить концентрацію, вона любить витримку в найбільш екстрельній ситуації", — заявила Руслана.

Також переможниця "Євробачення-2024" додала, що під час особистої розмови з LELÉKA сказала їй: "Ти сьогодні не музикант, ти сьогодні спортсмен. У тебе є дистанція, і ти має її пройти. Ти все зробиш, бо в тебе все вийде".

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у гранд-фіналі "Євробачення-2026" виступили троє представників України. Крім LELÉKA, на сцену вийшли Руслана та Вєрка Сердючка. Руслана заявила, що "Євробачення" визнало Україну.

Також Новини.LIVE писав, що у гранд-фіналі LELÉKA виступила під акомпанемент бандури та вдруге встановила рекорд. Співачці вдалося протримати ноту впродовж близько 30 секунд. Після виступу вона показала жест тризуб і сказала: "Слава Україні!".