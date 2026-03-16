Leleka и Стефано Лентини презентовали совместный мини-альбом

Leleka и Стефано Лентини. Фото: пресс-служба певицы

Украинская певица, композитор и аранжировщица Leleka, которая в этом году представит страну на Евровидении-2026, вместе с итальянским композитором Стефано Лентини презентовали мини-альбом Anima Mundi. В релиз включены три трека, часть из которых звучит в шестом сезоне популярного итальянского сериала Mare Fuori.

Об этом сообщила пресс-служба певицы, передает Новини.LIVE.

Совместный мини-альбом Leleka и Стефано Лентини

Anima Mundi — это концептуальный EP, сочетающий первобытные вокальные интонации, хоровую фактуру и оркестровое звучание, формируя кинематографическое музыкальное пространство с фольклорными мотивами.

Leleka и Стефано Лентини создают мини-альбом. Фото: пресс-служба певицы

Композиции выполнены на английском и украинском языках и раскрывают тему связи между поколениями и поиска "души мира", в котором существует человечество.

В релиз вошли три композиции:

First Steps;

Forget It;

The River.

Известно, что First Steps уже звучит в двух эпизодах шестого сезона сериала Mare Fuori, который является одним из самых успешных итальянских телевизионных проектов последних лет. Кроме того, он получил международную известность после выхода на Netflix.

Идея совместного сотрудничества возникла после того, как Стефано Лентини услышал голос украинской певицы в эфире итальянского Radio Tre. Он поделился, что в манере пения Leleka почувствовал "древний зов" и народную интонацию, которая редко звучит в современной записанной музыке.

Запись мини-альбома. Фото: пресс-служба певицы

Основную часть вокальных партий для альбома записали в Берлине, тогда как завершающие этапы проходили в Риме.

"Для меня большая честь сотрудничать со Стефано Лентини над этим мини-альбомом. Его приглашение ощущалось одновременно подарком и испытанием мужества, побуждая меня задуматься, готова ли я встретить такое мастерство на равных. Anima Mundi — честная, интимная и немного меланхоличная работа. В мире, который кажется нестабильным и неопределенным, эти песни отражают мой поиск нежности к себе, силы начать все сначала и смирения, чтобы делать первые шаги без самоосуждения", — говорит Leleka.

Сообщается, что в записи EP участие приняли Coloora Musick Orchestra, детский хор I Piccoli Cantori, а также музыканты итальянской сцены.

Продюсером и автором музыки является Стефано Лентини. Он известен работами для кино и телевидения, в частности саундтреком к фильму "Великие мастера" Вонга Карвая.

Для украинской киноиндустрии его имя также хорошо известно, поскольку Лентини создал музыку к украино-итальянскому фильму "Гнездо горлицы", который получил несколько наград Национальной кинопремии "Золотая юла", в частности главную награду — "Лучший фильм".

Отметим, что Leleka рассказала, с каким месседжем поедет на Евровидение-2026. В частности, он прослеживается в песне Ridnym и кампании.

Ранее стало известно, что певица обновила свою песню, с которой выступит на песенном конкурсе в Вене уже в мае.

Сейчас букмекеры прогнозируют Украине девятое место на Евровидении-2026. В то же время на первой строчке уже на протяжении длительного срока находится Финляндия.