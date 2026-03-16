Leleka та Cтефано Лентіні презентували спільний мініальбом

Leleka та Cтефано Лентіні. Фото: пресслужба співачки

Українська співачка, композиторка та аранжувальниця Leleka, яка цього року представить країну на Євробаченні-2026, разом з італійським композитором Стефано Лентіні презентували мініальбом Anima Mundi. До релізу включено три треки, частина з яких звучить у шостому сезоні популярного італійського серіалу Mare Fuori.

Про це повідомила пресслужба співачки.

Спільний мініальбом Leleka та Стефано Лентіні

Anima Mundi — це концептуальний EP, що поєднує первісні вокальні інтонації, хорову фактуру та оркестрове звучання, формуючи кінематографічний музичний простір із фольклорними мотивами.

Leleka та Стефано Лентіні створюють мініальбом. Фото: пресслужба співачки

Композиції виконані англійською та українською мовами й розкривають тему зв’язку між поколіннями та пошуку "душі світу", у якому існує людство.

До релізу увійшли три композиції:

First Steps;

Forget It;

The River.

Відомо, що First Steps вже звучить у двох епізодах шостого сезону серіалу Mare Fuori, який є одним з найуспішніших італійських телевізійних проєктів останніх років. Крім того, він здобув міжнародну популярність після виходу на Netflix.

Ідея спільної співпраці виникла після того, як Стефано Лентіні почув голос української співачки в ефірі італійського Radio Tre. Він поділився, що у манері співу Leleka відчув "прадавній поклик" і народну інтонацію, яка рідко звучить у сучасній записаній музиці.

Запис мініальбому. Фото: пресслужба співачки

Основну частину вокальних партій для альбому записали у Берліні, тоді як завершальні етапи проходили в Римі.

"Для мене велика честь співпрацювати зі Стефано Лентіні над цим мініальбомом. Його запрошення відчувалося одночасно подарунком і випробуванням мужності, спонукаючи мене замислитися, чи готова я зустріти таку майстерність на рівних. Anima Mundi — чесна, інтимна і трохи меланхолійна робота. У світі, який здається нестабільним і невизначеним, ці пісні відображають мій пошук ніжності до себе, сили почати все спочатку та смирення, щоб робити перші кроки без самоосуду", — каже Leleka.

Повідомляється, що у записі EP участь взяли Coloora Musick Orchestra, дитячий хор I Piccoli Cantori, а також музиканти італійської сцени.

Продюсор та автором музики є Стефано Лентіні. Він відомий роботами для кіно і телебачення, зокрема саундтреком до фільму "Великі майстри" Вонга Карвая.

Для української кіноіндустрії його ім’я також добре відоме, оскільки Лентіні створив музику до україно-італійського фільму "Гніздо горлиці", який отримав кілька відзнак Національної кінопремії "Золота дзиґа", зокрема головну нагороду — "Найкращий фільм".

Зазначимо, що Leleka розповіла, з яким меседжем поїде на Євробачення-2026. Зокрема, він прослідковується у пісні Ridnym та кампанії.

Раніше стало відомо, що співачка оновила свою пісню, з якою виступить на пісенному конкурсі у Відні вже у травні.

Наразі букмекери прогнозують Україні девʼяте місце на Євробаченні-2026. Водночас на першій сходинці вже упродовж тривалого терміну перебуває Фінляндія.